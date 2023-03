Schalke gegen Leverkusen ohne Jenz - Ouwejan vor Bundesliga-Comeback

Der FC Schalke 04 muss im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen auf Moritz Jenz verzichten. Der Abwehrspieler hat sich gegen Augsburg muskulär verletzt.

Der Abstiegskampf hat für formstarke Schalker, die die Rote Laterne an den VfB Stuttgart abgegeben haben, erst so richtig begonnen - weiter geht es nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Dabei muss S04 am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings auf Innenverteidiger Moritz Jenz verzichten.

Am Montag vermeldete der Tabellen-17. der Bundesliga, dass sich der Neuzugang im Augsburg-Spiel eine muskuläre Blessur zugezogen hat. Die Partie am Wochenende wird für den 23-Jährigen zu früh kommen.

Durch Jenz' Ausfall gegen die Werkself könnte U-21-Nationalspieler Henning Matriciani nach innen rücken, während als Linksverteidiger möglicherweise Thomas Ouwejan zurückkehrt, der vergangene Woche im Testspiel gegen Venlo zum Einsatz gekommen war.