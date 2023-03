Schalke: Bülters stressiger Samstag

Marius Bülters Serie hielt auch in Mainz. Einmal traf der Schalker Stürmer am Samstag an der Torwand des ZDF-Sportstudios, genauso wie in den vier Bundesliga-Spielen zuvor.

Etwas wichtiger als das Erfolgserlebnis am Abend war aber das am Nachmittag. 92 Minuten waren bereits gespielt, da durfte der Angreifer nach einem Foul von Jeffrey Gouweleeuw an Simon Terodde antreten und erzielte nervenstark den späten Ausgleich für Schalke 04. Der Auftakt für einen stressigen, aber erfolgreichen Samstag.

"Für mich war ganz klar, dass ich schieße, das war so eingeteilt. Meine letzten beiden Elfer habe ich ja auch verwandelt, daher gab es keine Diskussion", erklärte er hinterher. Bei einem Ein-Tore-Rückstand in der Nachspielzeit zum Elfmeter antreten und auch noch verwandeln - das kommt in der Bundesliga gar nicht so oft vor. Bülter aber schaffte es in der laufenden Saison übrigens schon einmal, am 2. Spieltag beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Er ist damit erst der zehnte Spieler, der innerhalb einer Saison zweimal Elfmeter nach der 89. Minute verwandelte.

So hielt die Serie der Schalker, die in der Rückrunde immer noch ungeschlagen sind, und eben auch so seine eigene. Das Gefühl sei neu, "aber ich versuche, mir darüber nicht zu viele Gedanken zu machen". Viele Tore erzielt Schalke immer noch nicht, entsprechend wichtig waren die letzten von Bülter. Vier der insgesamt nur sieben in den acht Spielen der Rückrunde gehen auf sein Konto.

In Augsburg nutzte er die späte Einladung von Gouewleeuw, nachdem seinem Team vorher nur wenig aus dem Spiel gelungen war. Zwar hatte Schalke nach dem Platzverweis gegen Ermedin Demirovic inklusive der Nachspielzeit 47 Minuten Überzahl und ein deutliches Übergewicht, gefährlich wurde es aber trotzdem nur selten. "Wir haben in dieser Phase schon Druck gemacht, aber die Flanken wurden nicht gut ausgespielt", fand Bülter: "Augsburg hatte da auf Fünferkette umgestellt, das Zentrum wurde dichtgemacht."

So war es am Ende weder die erste Niederlage, noch der große Befreiungsschlag im Abstiegskampf. "Wichtig war einfach, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben", resümierte er, schon aber direkt nach: "Aber es war deutlich mehr drin." Auch das Fazit war ein Treffer.