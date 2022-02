Schalke beendet Partnerschaft mit Gazprom vorzeitig

Der FC Schalke 04 hat die Partnerschaft mit dem russischen Sponsor Gazprom vorzeitig beendet. Dies gab der Zweitligist am Montagvormittag bekannt.

Die Entscheidung wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats getroffen. "Vorstand und Aufsichtsrat befinden sich dazu mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors in Gesprächen, weitergehende Informationen dazu werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben", heißt es in einer Stellungnahme.

Schalke zeigt sich zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können

Trotz des Wegfalls des Hauptsponsors mitten in der Saison bleibt "die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins von dieser Entscheidung unberührt". Schalke gibt sich zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können.

Seit 15 Jahren bestand die Partnerschaft mit der Gazprom Germania, einer deutschen Tochter des staatlichen russischen Energieunternehmens Gazprom. Nach den Entwicklungen in der letzten Woche im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wurde die Zusammenarbeit von den Vereinsgremien neu bewertet. Am jüngsten Spieltag traten die Schalker beim 1:1 beim Karlsruher SC bereits ohne den Schriftzug auf der Brust an. Nun erfolgte die komplette Trennung.

Begehrte Sondertrikots: Schalker Fanshop überlastet

Unterdessen ist die Nachfrage nach den Schalker Sondertrikots ohne das Gazprom-Logo auf der Brust so groß, dass der S04-Onlineshop am Montag überlastet war. "Wir bitten euch um etwas Geduld", der Onlineshop stoße an seine Grenzen, twitterte der Klub. Die Trikots in den Schalker Gründungsfarben rot und gelb mit dem Schriftzug "FC Schalke 04" werden seit Montag in begrenzter Stückzahl verkauft.

