Schalke ändert Vereinsclaim in "Impf Dich"

Der FC Schalke 04 will in der Corona-Pandemie ein Zeichen setzen und ändert dafür kurzerhand seinen Vereinsclaim.

Auch der FC Schalke hat ganz aktuell die Wucht der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Trainer Dimitrios Grammozis war in der vergangenen Woche positiv getestet worden und hatte das Gastspiel beim FC St. Pauli (1:2) aus der häuslichen Quarantäne verfolgen müssen.

Das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag könnte Grammozis ebenfalls noch verpassen, aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung werden dann maximal 15.000 Zuschauer in der Arena anwesend sein.

Nun will der Zweitligist ein Zeichen setzen und ändert seinen Vereinsclaim von "Wir leben Dich" in "Impf Dich". "In der aktuellen dynamischen Pandemielage ist das Impfen der beste Weg, sich und damit auch seine Mitmenschen vor einer schweren Infektion mit dem Coronavirus zu schützen", heißt es in der Mitteilung. "Die Impfungen helfen uns außerdem, den Weg zurück zur Normalität zu finden - auch in den Fußballstadien."

S04 weiter: "Der FC Schalke 04 vertritt seit Tag eins öffentlich die Haltung, dass sich jeder, der kann, gegen COVID-19 impfen lassen sollte. Mittlerweile ist genügend Impfstoff verfügbar, um so viele Menschen wie möglich zu immunisieren. Nur mit einer deutlich höheren Impfquote, als sie aktuell in NRW und Deutschland gegeben ist, ist die dauerhafte Rückkehr in die Normalität realistisch."