"Schade, dass er dies anders sieht": Augsburg lässt Danso ziehen

Kevin Danso hat seinen Willen bekommen und ist nach Frankreich zum Racing Club de Lens gewechselt. Nach harten Verhandlungen haben sich der FC Augsburg und der Ligue-1-Klub geeinigt. Stefan Reuter nimmt das Ganze aber nochmals zum Anlass, etwas über den Österreicher zu sagen.

Wie bereits am Donnerstag vom kicker vermeldet, kassiert der FCA für den abwandernden Danso 5,5 Millionen Euro. Je nach Einsätzen und sportlichem Erfolg sind Bonuszahlungen in Höhe von weiteren zwei Millionen Euro möglich. Auch an einem zukünftigen Weiterverkauf des 22-jährigen wären die Fuggerstädter finanziell beteiligt.



Trotz des finanziellen Erlöses herrscht bei den Augsburgern aber auch eine Portion Frust vor, schließlich forcierte Danso den Wechsel schon vor geraumer Zeit, indem der Österreicher vor drei Wochen erklärte, nicht mehr für Augsburg trainieren und spielen zu können. Aus dem Trainingslager in Tirol im Juli ist der Profi deswegen nach seiner Weigerung, am Betrieb teilzunehmen, nach Hause geschickt worden.



Reuter äußert sich klar

Das greift Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, nun nochmals in der offiziellen Vereinsmitteilung zum Wechsel Dansos mit auf und sagt: "Wir haben mehrfach unsere Wertschätzung der sportlichen Qualitäten von Kevin Danso zum Ausdruck gebracht. Er hat beim FCA den Sprung aus dem Nachwuchs in den Profibereich geschafft und als 18-Jähriger sein Bundesliga-Debüt im FCA-Trikot gefeiert. Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte."

Und weiter: "Durch unser konsequentes Handeln im Trainingslager haben wir dokumentiert, was wir von dem Weg halten, mit dem ein Wechsel von Kevin Danso durchgebracht werden sollte. Für uns stand aufgrund dieses Verhaltens fest, dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, sodass wir dem Wechsel zugestimmt haben." Lens hatte seine ursprüngliche Offerte zuletzt noch einmal deutlich erhöht.