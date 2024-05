SC Paderborn muss 36.400 Euro zahlen

Nachdem Fans des SC Paderborn im Auswärtsspiel in Kaiserslautern für eine Unterbrechung gesorgt haben, muss der Verein eine Strafe in Höhe von 36.400 Euro zahlen. Geschäftsführer Martin Hornberger richtet einen Appell an die Anhänger.

Das Fehlverhalten der Fans sorgte für eine Geldstrafe für den SC Paderborn. IMAGO/Oliver Ruhnke