"Saudumm, deswegen haben wir das Spiel nicht gewonnen"

Fast 70 Minuten lang verlief der Samstagnachmittag des FC Augsburg nahezu perfekt. Auch in der Höhe durchaus verdient führte der FCA mit 3:0. Doch eine einzige Szene sorgte für eine plötzliche Wende im Spiel - und am Ende ein 3:3.

"Wenn man 3:0 führt ist es klar: Leipzig hat nur eine Chance, wenn sie provozieren und uns aus dem Rhythmus bringen", meinte Stefan Reuter nach der Partie "Sky". "Also bleib bei deinem Spiel, mach' das weiter, was der Plan ist, denn das hat super funktioniert und ist toll aufgegangen. Aber wenn du in Unterzahl bist - sie haben natürlich extrem viel Qualität und Spielstärke -, wird es schwer. Daher darf das nicht passieren", so der Geschäftsführer Sport des FCA weiter.

Was war passiert? Beim Stand von 3:0 und gefühlt souveräner Führung, weil die RB bis dahin alles andere als gut im Spiel gewesen waren, holte Augsburgs Linksverteidiger Iago in der 66. Minute Xaver Schlager bei einem Leipziger Angriff unsanft von den Beinen. Der Österreicher sprang daraufhin auf und stürmte in Richtung des Brasilianer, der dann aber zwei schnelle Schritte auf Schlager zumachte und diesen umrempelte. Referee Robert Schröder zeigte Iago daraufhin die Gelbe Karte für das Foul und direkt hinterher Gelb-Rot für die Aktion danach gegen Schlager.

Niederlechner: "Wenn es fünf Minuten länger dauert ..."

Die anschließende Unterzahl änderte alles. Denn plötzlich machte RB ganz viel Druck gegen müde werdende Augsburger, die anschließend noch drei Gegentore kassierten und den sicher geglaubten Sieg so noch aus der Hand gaben. "Wir hatten sie bis zur Gelb-Roten Karte im Griff. Die Bilder sprechen für sich. Das war saublöd, saudumm, das muss man auch intern ansprechen, weil das die Szene war, wegen der wir das Spiel nicht gewinnen", meinte Florian Niederlechner in klaren Worten.

In Richtung Iago erklärte der FCA-Stürmer weiter: "Er weiß das natürlich auch selbst. Ich verzeihe ihm das natürlich auch, aber im Moment sind die Emotionen halt groß. Das ist eine Aktion, die darf einfach nicht vorkommen. Ab dem Zeitpunkt hatten wir keine Chance mehr. Wir hatten eine englische Woche, sie haben dann natürlich auch Kaliber wie Nkunku und Olmo gebracht. Ehrlicherweise muss man sagen: Wenn es fünf Minuten länger dauert, verlieren wir womöglich noch", so Niederlechner.

Reuters Sonderlob für Berisha

Trotz aus Augsburger Sichtweise verlorener zwei Punkte lobte Reuter sein Team. "Die Art und Weise, wie unsere Mannschaft aufgetreten ist in den letzten Wochen, ist sensationell." Vor allem ein Spieler erhielt zum wiederholten Mal großes Lob, Mergim Berisha, der nach verwandeltem Foulelfmeter zum 1:0 die beiden weiteren FCA-Tore mit Standardsituationen vorbereitete und nun auf sechs Scorerpunkten in sechs Bundesliga-Spielen kommt. In Reuters Worten: "Er hat außergewöhnliche Qualität, setzt sich sehr gut ein für die Mannschaft, macht super Assists, schießt super Standards. Ein extrem wichtiger Spieler für die Mannschaft."