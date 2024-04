Chukwueze mit Abseits-Doppelpack: Milan stolpert bei Kellerkind Sassuolo

Nach dem 0:1 gegen die AS Rom im Hinspiel des Viertelfinals der Europa League musste die AC Mailand den nächsten Dämpfer hinnehmen. Beim Tabellen-19. US Sassuolo gab es nur ein 3:3.

Stefano Pioli entschied sich nach dem 0:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen die AS Rom für sieben Wechsel in seiner ersten Elf und lies lediglich Theo, Thiaw, Loftus-Cheek sowie Rafael Leao erneut auflaufen. Dennoch waren die Vorzeichen mehr als eindeutig. Der Tabellenzweite war zu Gast beim Vorletzten aus Sassuolo.

Doch die Anfangsphase setzten die Rossoneri gehörig in den Sand. Es dauerte nur drei Minuten, da verlängerte Thorstvedt eine Flanke von Volpato zu Pinamonti, der per Volley zur überraschenden Sassuolo-Führung traf. Wenig später war es dann Laurienté, der nach Zuspiel von Thorstvedt seinen Tempovorteil gegen Florenzi ausspielen konnte, im ersten Versuch noch an Sportiello scheiterte, den Abpraller aber über die Linie drückte (10.).

Rafael Leaos Einzelleistung bringt den Ausgleich

Eine ganz kalte Dusche für die Mailänder, die schnell um eine Antwort bemüht waren. Chukwueze köpfte zum Ausgleich ein, wurde allerdings zurückgepfiffen, weil er bei der Flanke von Rafael Leao mit der Schulter im Abseits gestanden hatte (17.). Kurz darauf machte es Rafael Leao dann selbst, ließ zwei Gegenspieler stehen und traf zum 1:2 (20.). Weil Milan das Chancenplus aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen konnte - unter anderem rettete Consigli gegen Florenzi und den Nachschuss von Theo (45.) - und Sassuolo einen schwachen Rückpass von Rafael Leao nicht nutzte (36.), ging es mit der knappen Führung der Gastgeber in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Rossoneri wieder kalt erwischen. Die Mailänder Hintermannschaft verlor Laurienté völlig aus den Augen. Der Franzose bekam den Ball freistehend 14 Meter vor dem Tor und schnürte den Doppelpack.

Jovic staubt ab

Pioli hatte genug gesehen und wechselte dreifach: Gabbia, Reijnders und Giroud ersetzten Kjaer, Loftus-Cheek und Musah. Die große Chance zum nächsten Tor hatte dennoch Sassuolo. Weil Laurienté eine Vier-gegen-zwei-Situation aber ganz schwach ausspielte (58.), blieb Milan im Spiel - und bestrafte die vergebene Chance sofort. Consigli wehrte eine Flanke von Rafael Leao genau zu Jovic ab, der zum 2:3 abstaubte (59.).

Im Anschluss jubelte Chukwueze erneut, diesmal nach einem strammen Außenrist-Schuss aus spitzem Winkel, doch wieder wurde der Flügelstürmer aufgrund einer minimalen Abseitsposition seiner Schulter zurückgepfiffen (63.).

Okafor verhindert die Niederlage

Sassuolo stemmte sich gegen den Ausgleich und machte Milan das Leben lange Zeit schwer. Unter anderem scheiterte der ebenfalls eingewechselte Pulisic aus kurzer Distanz an Consigli (77.). Ein weiterer Joker hatte dann aber doch noch etwas gegen die Niederlage einzuwenden. Okafor, der in der 82. Minute kam, behielt bei einer Ecke in der 84. Minute die Übersicht und setzte den Ball per Volley in die Maschen.

Der vierte Treffer sollte allerdings nicht mehr gelingen, so öffnet Milan die Tür für Inter, um an der Spitze auf 14 Punkte wegzuziehen. Doppelt bitter war der Nachmittag für den ehemaligen Schalker Thiaw, der für einen Armeinsatz gegen Pinamonti seine fünfte Gelbe Karte sah und damit das Derby gegen Inter Mailand am Montag, 22. April (20.45 Uhr), verpasst. Zuvor kommt es Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei der AS Rom. Für Sassuolo, weiterhin 19., geht es im Abstiegskampf mit einem Heimspiel gegen Lecce weiter (Sonntag, 12.30 Uhr).