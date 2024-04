Vlahovic an den Pfosten, Zapata im Glück: Remis im Turin-Derby

Das Turiner Derby hat am Samstagabend keinen Sieger gefunden. Der FC Turin und Juventus trennten sich am Ende 0:0, da ein Tor der Gastgeber nicht zählte und Vlahovic nur den Pfosten traf.

Juventus riss in diesem Derby direkt das Heft des Handelns an sich. Die Alte Dame hatte mehr Ballbesitz - und verbuchte die erste XXL-Chance: Chiesas perfekte Flanke von der rechten Seite landete bei Vlahovic, der die Kugel an den linken Pfosten donnerte (7.).

Glück für Zapata - Vlahovic scheitert erneut

Vom FC Turin war erst einmal nicht viel zu sehen, und dann hatten die Hausherren Glück, dass sie nicht dezimiert weiterspielen mussten. Abseits des Balles schlug Zapata seinem Gegenspieler Gatti in die Brust-/Magengegend, der Defensivmann krümmte sich vor Schmerzen (18.). Für Schiedsrichter Fabio Maresca und den VAR offenbar zu wenig für einen Platzverweis - da hatte der Angreifer, der andeutete, er hatte seinen Gegenspieler versehentlich in der Drehung getroffen, Glück.

Etwas hitzig ging es danach auf dem Rasen weiter. Es war ein Derby, das in der ersten Halbzeit nicht viele Chancen zu bieten hatte. Am gefährlichsten wurde Vlahovic, der aus kurzer Distanz an Torino-Schlussmann Milinkovic-Savic scheiterte und auch die zweite gute Gelegenheit ausließ (31.). Somit ging es einige Minuten später torlos in die Kabinen.

Tor der Hausherren zählt nicht

Die "Granata" kamen mit einem echten Ausrufezeichen aus der Kabine, denn Zapata traf zur vermeintlichen Führung (46.). Aber vorher gab es ein Foul von Bellanova an Kostic, somit zählte der Treffer nicht. Doch Torino war nun etwas aktiver und allgemein besser im Spiel, was sich auch an Sanabrias guter Kopfballchance zeigte, Szczesny war auf dem Posten (60.).

Ansonsten war in diesem intensiven und umkämpften Derby, das immer wieder kleinere Unterbrechungen zu bieten hatte, in Sachen Torchancen wenig los. Einen Aufreger gab es aber kurz vor dem Ende noch, Lazaro köpfte freistehend aus fünf Metern drüber und ließ die Siegchancen liegen (90.+4). Somit endete das Derby torlos.

Und wie geht es weiter? Während Juventus bereits am Freitag in Cagliari (20.45 Uhr) gastiert, ist Torino erst nächste Woche Sonntag wieder im Einsatz: I Granata empfängt Frosinone (15 Uhr).