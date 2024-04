Inter gibt zweimalige Führung aus der Hand: Nur Remis gegen Cagliari

Inter Mailand muss sich gegen Cagliari Calcio mit lediglich einem Punkt begnügen. Gegen die Elf von Claudio Ranieri gaben die Nerazzurri beim 2:2 eine zweimalige Führung aus der Hand.

Inter-Trainer Simone Inzaghi veränderte seine Startelf nach dem 2:1-Erfolg bei Udinese Calcio viermal. Pavard und Lautaro Martinez fehlten gelbgesperrt, dafür starteten Bisseck und Alexis Sanchez. Zudem ersetzten Bastoni (kehrte zurück nach muskulären Problemen) und Darmian Carlos Augusto und Dumfries (je Bank).

Thuram eröffnet

Die Gastgeber die Partie offensiv auch an. Barella (5.) und Dimarco (7.) hatten nach wenigen Minuten die ersten Abschlüsse des Spiels. Cagliari versteckte sich aber keinesfalls, Zito setzte ein erstes Ausrufezeichen (11.). In Minute zwölf ging dann aber erst einmal Inter in Führung: durch Thuram, der den Ball nach Vorlage von Alexis Sanchez nur noch über die Linie drücken musste.

Die beiden folgenden Chancen gingen dann aber erst einmal wieder auf das Konto der Gäste. Erneut Zitos (17.) als auch Shomudorovs (26.) Abschlüsse waren aber zu harmlos. Barella erzielte kurz darauf das vermeintliche 2:0, er stand bei seiner Kopfballverlängerung aber im Abseits. Beide Seiten neutralisierten sich in der Folge, sodass es mit einem alles im allem leistungsgerechten 1:0 in die Pause ging.

Cagliari gleicht zweimal aus - und lässt 3:2 in der Nachspielzeit liegen

Nach dem Seitenwechsel hatte Inter durch Dimarcos Direktabnahme (47.) und einen Freistoß von Calhanoglu (62.) erst einmal weiter den Hut auf, allerdings glaubte Cagliari weiter an seine Chance und kam in der Folge zum Ausgleich: Shomurodov ließ Sommer mit seinem Dropkick durch die Beine von Bastoni keine Abwehrchance (64.). Inter legte nun wieder einen Gang zu, verpasste die erneute Führung durch Alexis Sanchez (67.) aber zunächst.

Zunächst, da es in Minute 72 einen Handelfmeter gab, nachdem Yerry Mina einen Kopfball von Frattesi regelwidrig abblockte. Calhanoglu ließ sich diese Chance nicht entgehen und brachte Inter erneut in Führung.

Diese hielt aber nicht allzu lange. Nach einer Reihe von Wechseln zog sich Inter etwas zurück und überließ Cagliari den Ball - was sich rächen sollte. Der eingewechselte Viola traf, nachdem Inter den Ball zuvor nicht aus der Gefahrenzone bekam. Der Treffer hatte auch Bestand, obwohl der Ball vom Oberarm des Vorlagengebers Lapadula vor die Füße des Torschützen gesprungen war. Inter gab sich damit nicht zufrieden, sie erspielten sich aber keine nennenswerte Chance mehr. Im Gegensatz zu den Gästen, die in der 90.+5 durch einen Kopfball von Lapadula, der aus zehn Metern genau in die Arme von Sommer köpfte, die Riesenchance auf das 3:2 allerdings ausließen.

Somit blieb es beim Remis, durch das Cagliari im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Punkt feiert. Die Elf von Claudio Ranieri empfängt am kommenden Freitag (20.45 Uhr) Juventus Turin. Inter trifft am kommenden Sonntag (20.45 Uhr) auf Stadtrivale AC und kann mit einem Sieg den Meistertitel fixieren.