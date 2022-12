Sarr kehrt auf den Trainingsplatz zurück

Bouna Sarr steht wieder auf dem Trainingsplatz. Drei Monate nach seiner Operation am Knie hat der Außenverteidiger des FC Bayern das Lauftraining aufgenommen.

Ein Einsatz steht noch nicht in seiner persönlichen Saison-Statistik. Der Supercup, 15 Bundesligaspiele, zwei Partien im DFB-Pokal und sechs Duelle in der Champions League: Der FC Bayern hat im Verlauf der bisherigen Saison zwar nicht weniger als 24 Pflichtspiele bestritten, Bouna Sarr ist allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen.

Dass der 30-Jährige in aller Regel zuschauen muss, wenn der Ball rollt, hat zwar auch Verletzungsgründe, schließlich musste sich Sarr aufgrund von Problemen an der Patellasehne im September einer Knie-Operation unterziehen - die mangelnden Einsatzzeiten haben aber auch damit zu tun, dass der Außenverteidiger in den Planungen im Grunde keine Rolle spielt. Weder unter Hansi Flick noch unter Julian Nagelsmann kam und kommt der Senegalese über den Status des Reservisten hinaus.

Nur 13 Bundesligaspiele seit Oktober 2020

Seit Sarr im Oktober 2020 nach München gekommen ist, hat er lediglich 13 Spiele in der Bundesliga, zehn in der Königsklasse und deren drei im DFB-Pokal bestritten. Auch bei der Weltmeisterschaft war Sarr außen vor. Durch Siege gegen Gastgeber Katar (3:1) und Ecuador (2:1) kam Senegal zwar trotz des 0:2 zum Auftakt gegen die Niederlande (0:2) über die Gruppenphase hinaus - doch im Achtelfinale war durch ein 0:3 gegen England Schluss. Sarr verpasste das Turnier wegen seiner Operation, nun absolviert er zumindest wieder Laufeinheiten bei den Bayern.

Seit gut einer Woche stimmt sich eine recht überschaubare Trainingsgruppe an der Säbener Straße auf die zweite Saisonhälfte ein. Die Vorbereitungen laufen vorerst bis Freitag, dann verabschieden sich die Spieler in den Urlaub und kehren erst am 3. Januar wieder zurück. Drei Tage später beginnt dann das Wintertrainingslager. Der Ort des Geschehens: Katar.