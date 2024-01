Sanyang stellt sich in Aue vor

Am Mittwoch startet Erzgebirge Aue in die Winter-Vorbereitung. Mit dabei sein wird dann auch ein bislang unbekanntes Gesicht im Lößnitz-Tal: Mamin Sanyang nimmt am Trainings- und Testspielbetrieb der Sachsen teil und ist womöglich ein Kandidat für eine Verpflichtung. Aktuell steht der 20-jährige Rechtsaußen bei Hannover 96 unter Vertrag.