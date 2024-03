Sané reist Dienstag zur Nationalmannschaft - Kane-Behandlung ab Montag

Der FC Bayern bangt vor dem Klassiker gegen Dortmund um mehrere Stammkräfte. Leroy Sané macht einen Abstecher nach Frankfurt.

Durch seine Rote Karte beim Freundschaftsspiel in Österreich im November fehlt Leroy Sané der deutschen Nationalmannschaft in der aktuellen Phase vor der Europameisterschaft. Ganz entgehen lässt sich der Bayern-Profi die Aufbruchsstimmung beim DFB-Team jedoch nicht.

Am Dienstag reist Sané nach Frankfurt, verbringt dort den Tag mit der Mannschaft und Trainer Julian Nagelsmann und schaut am Abend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Länderspiel gegen die Niederlande zu.

Die vergangene Woche hat der 28-Jährige nach Patellasehnen- und Leistenproblemen individuell an der Säbener Straße trainiert, viel Zeit im Kraftraum und bei den Physios verbracht. Er setzt sein Programm am Montag fort und könnte dabei Gesellschaft bekommen.

Harry Kane hat am Sonntag die Rückreise nach München angetreten. Die in Darmstadt (5:2) erlittene Sprunggelenksverletzung hatte bereits am Samstag einen Einsatz des englischen Kapitäns im Test gegen Brasilien (0:1) verhindert und lässt auch keine Minuten am Dienstag gegen Belgien zu.

Fragezeichen hinter Kane, Neuer und Guerreiro

Der Toptorjäger der Bundesliga soll ebenfalls ab Montag in München behandelt werden, steht ebenso auf der Kippe für das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag wie Torhüter Manuel Neuer. Der Kapitän hatte die Nationalmannschaft bereits vor dem Test in Frankreich wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich verlassen. Torwarttrainer Michael Rechner hatte zuletzt erklärt, dass er nicht mit einem Einsatz des 37-Jährigen rechne.

Hoffnung besteht dagegen bei Raphael Guerreiro, der nach einem kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel das Lauftraining aufgenommen hat und rechtzeitig für die Partie gegen seinen Ex-Verein fit werden könnte. In der Hinrunde hatte der Portugiese das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen bereits wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.