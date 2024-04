Sané bleibt in München - "außer es passiert ein medizinisches Wunder"

Der FC Bayern wird wohl nicht nur in Berlin ohne Leroy Sané (28) antreten. Thomas Tuchel über den angeschlagenen Nationalspieler.

Körperlich nicht in Top-Verfassung: Leroy Sané. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

In den kommenden Wochen könnte Leroy Sané seinen Platz als zweitbester Scorer im Bayern-Team verlieren. Der Flügelspieler steht in der Liga bei acht Toren und elf Vorlagen, dicht gefolgt von Jamal Musiala (zehn und sechs), beide dafür uneinholbar hinter Topscorer und Toptorjäger Harry Kane (32/9).

In der Bundesliga, in der es für die Bayern nun auch offiziell nur noch um das Verteidigen des zweiten Platzes hinter Meister Leverkusen geht, wird Sané jedoch vorerst wohl nicht mehr zum Einsatz kommen, zu groß sind die Schmerzen am Schambein.

"Es wird ein Wettlauf mit den Schmerzen für Frankfurt und Madrid"

"Es wird ein Wettlauf mit den Schmerzen für Frankfurt und Madrid", erklärte Thomas Tuchel am Freitag vor der Reise zum Auswärtsspiel gegen Union Berlin. Eine Reise, die Sané gar nicht erst antreten wird. "Aller Voraussicht nach werden wir ihn nicht mitnehmen, außer es ist jetzt über Nacht ein medizinisches Wunder passiert, und er kommt jetzt gleich und kann beschwerdefrei spielen. Dann nehmen wir Leroy natürlich mit, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich."

Seit Monaten plagt sich der Nationalspieler bereits mit den Problemen rum und bestritt trotzdem die beiden Viertelfinals in der Champions League gegen Arsenal, war beim 2:2 in London sogar an beiden Bayern-Toren entscheidend beteiligt.

Wie ungut es Sané jedoch eigentlich geht, zeigte bereits die Auswechslung im Rückspiel (1:0), als er kurz vor Schluss zur Seitenlinie humpelte. Auch im Freudentaumel nach dem Abpfiff schleppte sich der 28-Jährige mehr oder weniger in die Jubeltraube, strahlte trotzdem über beide Ohren.

In der Liga dürfen sich nun andere zeigen, aufgrund der Ausfälle von Kingsley Coman (Adduktorenverletzung) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss), der immerhin schon wieder laufen kann, winkt zum Beispiel Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza eine Chance auf Minuten. Außerdem dürften Mathys Tel und auch Routinier Thomas Müller zusammen mit Jamal Musiala hinter Harry Kane fleißig um Einsatz kommen.