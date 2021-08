Sandhausen verpflichtet Ritzmaier

Österreich, Niederlande, England: Marcel Ritzmaier sah schon einige Profiligen in seiner Karriere. Nun kommt eine neue dazu: Der Mittelfeldspieler wechselt zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga.

Am Donnerstag stellte der SVS seinen mittlerweile zwölften Neuzugang vor. Ritzmaier wurde fußballerisch in Österreich sowie bei der PSV Eindhoven ausgebildet. Für den 24-maligen niederländischen Meister und im Anschluss weitere Vereine lief er in der Eredivisie auf, ehe er 2018 nach Österreich zurückkehrte, diesmal zum Wolfsberger AC. Vom FC Barnsley, zu dem er 2020 wechselte, wurde er an Rapid Wien verliehen, und nun an den SV Sandhausen transferiert.

Nach 87 Einsätzen in der Eredivisie, 72 in der österreichischen Bundesliga und 18 in der englischen Championship will der 28-Jährige nun also in der 2. Bundesliga Fuß fassen. "Ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, für einen Traditionsverein wie den SV Sandhausen in der 2. Liga in Deutschland zu spielen", wird Ritzmaier in der Mitteilung des SVS zitiert.

Mikayil Kabaca, der sportliche Leiter des Zweitligisten, sagte demnach: "Uns war es wichtig, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter-Position spielen kann. Er hat die komplette Vorbereitung beim FC Barnsley absolviert und bringt damit die Basis mit, sofort bei uns einsteigen zu können, und hat zudem sehr viel Spielpraxis in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Rapid Wien gesammelt."