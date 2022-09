Sandhausen muss bis 2023 auf Okoroji verzichten

Vor der Partie am Samstag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth (13 Uhr) hatte Sandhausens Trainer Alois Schwartz eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Muss am Freitag in München operiert werden: Chima Okoroji. IMAGO/Eibner

Linksverteidiger Chima Okoroji zog sich im Training des SVS einen Mittelfußbruch zu. "Wir bedauern Chimas Verletzung sehr und wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung. Der SVS wird ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz nach Kräften unterstützen", sagte Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter.

Okoroji, der in allen neun Partien bisher auf dem Platz stand, wird sich am Freitag einer Operation in München unterziehen und fällt in der Folge bis zum Ende des Jahres aus.

"Chima könnte durch Arne Sicker oder Philipp Ochs ersetzt werden", kommentierte Schwartz am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Es war nicht die einzige schlechte Nachricht. "Negativ ist außerdem, dass Erik Zenga einen Rückschlag erlitten hat, er wird ebenso länger ausfallen wie Oumar Diakhite. Joseph Ganda fällt mit einem Muskelbündelriss mit Sicherheit bis zum Ende der Hinrunde aus."