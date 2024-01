Samt Rückkaufrecht: S04 gibt Kozuki vorübergehend ab

Zweitligist Schalke 04 hat den japanischen Offensivspieler Soichiro Kozuki wie erwartet an den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze um Lukas Podolski verliehen. Gleich zwei Klauseln machen den Deal interessant.

Seit einigen Tagen war der Transfer bereits erwartet worden, nun ist alles perfekt: Schalke 04 verleiht Soichiro Kozuki an Gornik Zabrze, den Tabellensiebten der PKO Ekstraklasa in Polen, wo unter anderem auch Lukas Podolski unter der Vertrag steht.

Leihe bis Ende 2024

Kozuki, der anderthalb Jahre beim Zweitligisten S04 unter Vertrag stand, wird zunächst bis Ende des Jahres 2024 verliehen. Der 14-malige polnische Meister besitzt außerdem eine Kaufoption.

In Gelsenkirchen wird man aber die Entwicklung des Stürmers (elf Einsätze für die Profis in Pflichtspielen samt eines Treffers gegen Leipzig in der Bundesliga) weiter verfolgen, auch weil der Japaner laut Sportdirektor Marc Wilmots nur wegen "seiner Verletzung in der Hinrunde nur noch wenig Einsatzzeit" erhalten hatte, wie es in einer Klubmitteilung heißt.

"Recht auf Rückkauf" vorhanden

S04 hat Kozuki nicht abgeschrieben. Dafür spricht, dass die Königsblauen sich "das Recht auf einen Rückkauf zu vertraglich festgelegten Konditionen" gesichert haben. Auf Schalke weiß man um die Qualitäten des Japaners, nicht zuletzt wegen dessen "beeindruckenden Sprungs von der Regional- in die Bundesliga", auf den Wilmots verwies. Der Mann aus der Jugendakademie von Kyoto Sanga hatte in der Knappenschmiede Eindruck hinterlassen und bei der U 23 in 17 Regionalligaspielen elf Treffer und fünf Vorlagen beigesteuert.

Nun also will sich Kozuki in der polnischen ersten Liga bei Gornik Zabrze beweisen.