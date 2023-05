Samt "deutlicher" Kabinenansage: FCN nach Remis mit gemischten Gefühlen

Der 1. FC Nürnberg hat gegen Magdeburg einen Punkt eingefahren, doch wie schon beim Remis gegen Kaiserslautern verschlief der Club eine Hälfte weitgehend. Dementsprechend zwiegespalten fiel das Fazit aus.

FCN-Coach Dieter Hecking (in Rot) sah beim 2:2 in Magdeburg erneut zwei Gesichter seines Teams - was Fragen aufwirft. IMAGO/Zink

Das Abstiegsgespenst spukt beim FCN weiter. Nur 2:2 spielte der Tabellen-15. Nürnberg am 32. Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Magdeburg, trotz des zweifachen Zurückkommens ins Spiel und dem gewonnen Zähler waren die Beteiligten nicht gerade zufrieden.

Wir haben in der ersten Hälfte zu viel Begleitschutz gegeben und waren nicht aktiv in den Zweikämpfen. Dieter Hecking

Coach Dieter Hecking beispielsweise war nicht glücklich mit Teilen der Leistung seines Teams, das wurde auf der Vereinswebsite deutlich. "Wir haben in der ersten Hälfte zu viel Begleitschutz gegeben und waren nicht aktiv in den Zweikämpfen. Das brauchen wir aber", wird der Trainer und Sportvorstand zitiert.

Allen voran das Fehlen der "positiven Aggressivität" ärgerte Hecking: "Du musst aktiv und mutig sein, wenn du Punkte mitnehmen willst". Erst im zweiten Durchgang sei dies passiert, "die erste Hälfte ging klar an Magdeburg."

Mal wieder eine Hälfte verschlafen: Hecking fordert Antworten

Von Moral wollte Hecking trotz des Spielverlaufs daher wenig wissen, um diese gehe es auch nicht. "Sondern darum, dass wir ab der ersten Minute so spielen, wie wir es ab der 46. gemacht haben. Ansonsten wird es nicht besser", meinte der 58-Jährige, nachdem sein Team nicht zum ersten Mal diese Saison Großteile des Spiels verschlafen hatte. "Darauf muss die Mannschaft mir Antworten geben."

Zumindest Doppelpacker Felix Lohkemper gab diese. Der Offensivmann war mit sich und seinen Vorderleuten in Durchgang eins nicht glücklich, "nach vorne war es zu wenig". Aber: "Wir sind zweimal zurückgekommen und haben bis zum Schluss alles versucht", bilanzierte der ehemalige Magdeburger nach dem verdienten Punktgewinn glücklich.

Klaus: "Kann nicht unser Anspruch sein"

Der Zähler stimmte Keeper Carl Klaus nach dessen ersten Saisoneinsatz in der Liga ebenso zufrieden. Ähnlich wie sein Trainer befand der Torhüter jedoch eines klar: "Was wir die erste Halbzeit abgeliefert haben, kann in dieser Situation nicht der Anspruch sein." Der Schlussmann verriet obendrein: "Die Pausenansprache war sehr deutlich, zu Recht."

So müssen wir gegen Rostock über 90 Minuten spielen. Felix Lohkemper

Auch Lohkemper stimmte Hecking und Klaus ("Man hat gesehen, was geht, wenn man so eine spielerisch starke Mannschaft wie Magdeburg hoch presst") zu, die zweite Hälfte sei deutlich besser gewesen - doch "so müssen wir im wichtigen Heimspiel gegen Rostock nächste Woche über 90 Minuten spielen".

Gelingt dies, sei der Sieg gegen den formstarten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nächste Woche Sonntag im heimischen Max-Morlock-Stadion (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) deutlich realistischer.