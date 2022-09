Sammer: "Bayern sollte Achtung bekommen und nicht Neid"

In gemütlicher Runde im Stadion an der Schleißheimer Straße, der bekanntesten Sportsbar Münchens, sprach das Team von Amazon Prime (zeigt die Topspiele der Königsklasse am Dienstag) um Moderator Sebastian Hellmann, Kommentator Jonas Friedrich, Clemens von Thielmann (Business Lead Sport) und Experte Matthias Sammer über die kommende Champions-League-Saison. Sammer fand klare und überraschende Worte.

Sein Favorit auf den Königsklassen-Titel beispielsweise? Der FC Bayern. Ihm gefalle, wie die Münchner auch nach dem Abschied von Robert Lewandowski Fußball spielen. Sammer findet die "durch Lewandowskis Weggang veränderte Spielweise mit Tempo, mit Gier" höchst attraktiv, wie er betont: "Jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, ich finde das im Verhältnis zu Dortmund oder anderen nicht gut, aber mit den Jahren wird man ein Liebhaber des Fußballs. Schönheit sollte auch in der Anerkennung derer, die das sehen, Achtung bekommen und nicht Neid. Qualität findet bei mir Anerkennung und Respekt."

Sammer: Bei Lewandowskis Rückkehr "erwarte ich …"

Auch in Richtung der Bayernfans und der Medien hatte Sammer etwas zu sagen. Insbesondere mit Blick auf die spannende Rückkehr von Robert Lewandowski, wenn der FC Barcelona am zweiten Spieltag der Gruppenphase in München gastieren wird. "Ich denke, wir haben eine Vorbildfunktion in der Berichterstattung", so der TV-Experte: "Und die Erwartung, dass einem Superstar Respekt entgegengebracht wird." Man solle "nicht jetzt schon auslosen, wie viele Pfiffe es sein könnten", mahnt er: "Ich habe die Bayern vier Jahre lang kennengelernt und ich erwarte, dass sie sich besinnen, dass da ein würdiger Vertreter ihrer Zeit, der jetzt bei einem anderen Verein spielt, Geschichte geschrieben hat und etwas erreicht hat, das nach Gerd Müller niemand mehr für möglich gehalten hätte." Mit dem Zusatz: "Ob da jetzt ein Idiot pfeift oder nicht pfeift. Es wird mehr als einen geben. Aber das darf nicht im Mittelpunkt der Diskussion stehen."

Sammer über Haaland: "…dann muss er auch leiden und aushalten"

Ebenso freut sich Sammer auf das Wiedersehen mit Erling Haaland und dessen toller Start in der Premier League. Augenzwinkernd und scherzend sagt er: "Haaland hat momentan keine gute Form. In fünf Spielen nur neun Tore." Sammer sei von Beginn an davon überzeugt gewesen, dass der Norweger nach seiner Zeit beim BVB auch direkt bei Manchester City funktionieren werde. "Ich habe immer gesagt: Wieso eigentlich nicht?" Natürlich sei Haaland zweitweise nicht so häufig ins Spiel eingebunden, "er hatte gestern in 20 Minuten nur zwei Ballkontakte: beim ersten Tor und beim zweiten Tor", nennt Sammer das 6:0 gegen Nottingham Forest als Beispiel: "Es ist vielleicht so, wenn Manchester City ein dominantes Spiel hat und weniger an die Box kommt, dann muss er auch leiden und aushalten." Aber für ihn gibt es keinen Zweifel, dass der Ex-Dortmunder auch bei den Skyblues groß aufspielen werde.

Sammer über Süle: "…dann ist er ein wunderbarer Spieler für Dortmund"

Und zu guter Letzt äußerte sich Sammer auch über die Fitness-Diskussion bei Niklas Süle: "Er ist ein wichtiger Bestandteil, aber er war angeschlagen, muss sich finden. Mats Hummels hat es zudem gut gemacht." Dortmunds Meistertrainer von 2002 unterstreicht: "Wie Sebastian Kehl auch gesagt hat, er muss jetzt einen Rhythmus bekommen, dann ist er ein wunderbarer Spieler für Borussia Dortmund. Niklas Süle hat wie viele Fußballspieler mit Vorurteilen zu kämpfen, aber das spielt in der sachlich-analytischen Situation keine Rolle. Er ist wieder dabei und wird bald wieder wunderbare Spiele machen für Borussia Dortmund."