Salihamidzic stichelt gegen Reus: "Ich finde das schon verwunderlich"

Noch vor dem Länderspiel auf Island ist Marco Reus wegen Knieproblemen von der deutschen Nationalmannschaft abgereist. Dass der 32-Jährige dann beim Dortmunder Gastspiel in Leverkusen 90 Minuten auf dem Feld stand, rief nun Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf den Plan.

Spielte früher für Hamburg, Wolfsburg und Bayern selbst in der Bundesliga: Hasan Salihamidzic. imago images/Ulrich Hufnagel

Bei "Sky90" verwies Salihamidzic auf die Tatsache, dass Reus trotz seiner verfrühten Abreise von der Nationalmannschaft am Samstag beim Bundesliga-Spiel in Leverkusen wieder in der BVB-Startelf stand. "Es ist schon manchmal verwunderlich, dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und dann zwei, drei Tage später wieder spielt", sagte der 44-Jährige.

Reus war nach seinem starken Auftritt im DFB-Dress gegen Armenien (6:0) vorzeitig von der DFB-Auswahl abgereist und hatte die Länderspielreise nach Reykjavik zum Qualifikationsspiel gegen Island (4:0) gar nicht erst angetreten. Nach offiziellen Angaben litt der BVB-Kapitän an Problemen mit seinem Knie.

"Es ist ja nicht das erste Mal", legte Salihamidzic nach, dass es zu dieser Konstellation gekommen sei. Der FC Bayern verfahre schließlich anders: "Unsere Spieler bleiben da und spielen immer." Allerdings war auch FCB-Routinier Müller noch vor dem Spiel gegen Liechtenstein (2:0) von der Nationalelf abgereist - und stand am Samstagabend gegen Leipzig (4:1) in der Startelf des Meisters.

Neben Reus war vom BVB auch Mahmoud Dahoud von Hansi Flick in seinen ersten Kader als Bundestrainer berufen worden. Der FC Bayern hatte mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Leroy Sané, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala acht deutsche Profis abgestellt.