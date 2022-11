Salihamidzic nach Hernandez-Schock: "Wir werden im Winter nichts machen"

Der Schock sitzt tief, bei der französischen Nationalmannschaft wie beim FC Bayern. Ohne gegnerische Einwirkung erlitt Lucas Hernandez am Dienstag beim 4:1-Sieg gegen Australien einen Kreuzbandriss. Wie reagiert der FCB?

"Bei Lucas Hernandez ist das Kreuzband im rechten Knie gerissen, die Ärzte der französischen Nationalmannschaft haben uns informiert", sagte Hasan Salihamidzic dem kicker am Mittwochmorgen. "Wir sind natürlich alle geschockt und bedauern das sehr. Aber Lucas ist ein Kämpfer und wird stark zurückkommen", sprach ihm der Bayern-Sportvorstand gleichzeitig Mut zu.

Hernandez werde "sehr zeitnah aus Doha abreisen", nach München kommen und operiert werden, ehe er seine Reha in München antreten werden. Salihamidzic: "Er kriegt alle Unterstützung, die möglich ist." Klar ist: Die Saison dürfte für den Franzosen gelaufen sein, ein halbes Jahr wird er mindestens ausfallen.

Schon der zweite langfristige Ausfall der Bayern

Bei den Franzosen ersetzte ausgerechnet Theo Hernandez (AC Mailand) seinen Bruder auf der Linksverteidigerposition. Beim FC Bayern wird es komplizierter, Hernandez ist nach Offensiv-Star Sadio Mané (Senegal, Sehnenriss am Schienbeinköpfchen) bereits der zweite langfristige Ausfall.

In der Innenverteidigung stehen den Münchnern in der Rückrunde noch Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt zur Verfügung, dazu Benjamin Pavard, wenn er nicht rechts spielen muss. Dort wäre in diesem Fall Noussair Mazraoui gesetzt. Der Marokkaner wiederum könnte im Notfall auch links hinten den Back-up von Alphonso Davies geben. Der Kanadier ist gesetzt, allerdings bei zu vielen Einsätzen auch immer wieder verletzt. Als zuverlässige Alternative hat sich zudem auf allen Positionen Josip Stanisic erwiesen, allerdings weist der Kroate (noch) kein internationales Top-Niveau nach. Und genau dieses werden die Münchner vor allem in der Champions-League gegen Paris St.-Germain benötigen. Das Hinspiel des Achtelfinals findet am 14. Februar in Paris statt.

Trotz des Verletzungsschocks werden die Bayern auf dem Transfermarkt nicht aktiv werden, vertrauen stattdessen ihrem Kader. "Wir werden im Winter nichts machen", sagt Salihamidzic. Klar ist aber auch: Viel passieren darf jetzt nicht mehr, damit die großen Ziele nicht in Gefahr geraten.