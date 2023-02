Salihamidzic: Cancelo-Kaufoption "schwer vorstellbar"

Ob Joao Cancelo über die Saison hinaus beim FC Bayern bleibt, ist offen. Bei der kostspieligen Kaufoption spielt Sportvorstand Hasan Salihamidzic "mit offenen Karten".

Für 70 Millionen Euro könnte der FC Bayern Winterneuzugang Joao Cancelo am Saisonende fest von Manchester City verpflichten. Ob der Rekordmeister diese Option nutzt, ist aber völlig ungewiss. Der Außenverteidiger würde mit dieser Ablösesumme die zweitteuerste Verpflichtung der Klubgeschichte werden - hinter Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) und vor Matthijs de Ligt (67 Millionen Euro).

"Wir spielen da mit offenen Karten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic der "Bild am Sonntag" zu der Kaufoption, ohne deren exakte Höhe zu bestätigen. "Das Wichtigste ist erst mal, dass Joao sich in München wohlfühlt und in der Rückrunde performen kann. Wir haben ihm aber auch klar gesagt, dass diese Summe in den nächsten Jahren für uns schwer vorstellbar ist."

Auszuschließen ist indes offenbar nicht, dass die Bayern Cancelo, der zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen wurde und bei ManCity noch bis 2027 vertraglich gebunden ist, fest verpflichten. Er habe gelernt, so Salihamidzic: "Wenn alle Seiten unbedingt eine gemeinsame Lösung wollen, kann man das am Ende auch managen. Er weiß, dass er seit Jahren einer unserer Wunschspieler ist."

Cancelo "schon über vier Jahre" im Bayern-Fokus

Offenbar hatten die Bayern den portugiesischen Nationalspieler sogar schon auf dem Zettel, bevor dieser im Sommer 2019 von Juventus Turin zu ManCity wechselte. "Nachdem der Transfer in trockenen Tüchern war, haben wir uns tatsächlich noch mal überlegt, wie lange wir uns schon mit Joao beschäftigen. Wir kamen auf über vier Jahre! Ein Transfer war aber vorher nie möglich. Entweder war die Position bei uns gerade besetzt, oder wir hatten kein Geld dafür. Am Ende hat sich unsere Hartnäckigkeit ausgezahlt", sagte Salihamidzic, der kurz vor dem Ende der Winter-Transferphase von der eigenen Vorarbeit profitiert hatte.

"Aus vielen Gesprächen mit seinem Agenten Jorge Mendes wusste er, wie sehr ich den Spieler schätze. Als klar war, dass Cancelo auf dem Markt ist, bekam ich am vergangenen Sonntag das Signal. Da beide Seiten schon viel über die gegenseitigen Vorstellungen wussten, ging der Deal sehr schnell", erklärte Salihamidzic und bestätigte, dass Cancelo den FCB keine Leihgebühr koste. Das sei "Netzwerk, aber natürlich auch Glück".