Salerno: Liverani muss wohl schon wieder gehen

Der stark abstiegsbedrohte Serie-A-Vertreter US Salernitana wechselt offenbar zum dritten Mal in dieser Saison seinen Trainer aus. Beim Klub des früheren Weltmeisters Jerome Boateng muss Coach Fabio Liverani wohl nach nur fünf Spielen gehen. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport. Liverani hatte das Team erst am 11. Februar übernommen und die Nachfolge von Filippo Inzaghi angetreten. Seine Bilanz: vier Niederlagen bei einem Unentschieden. Die Süditaliener sind weiter Letzter und weisen elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf. Ein Kandidat für die Nachfolge Liveranis laut italienischen Medien und für die Serie A nicht untypisch: Inzaghi.