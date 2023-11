Raspadori und Elmas treffen: Neapel holt Pflichtsieg bei Salernitana

Die SSC Neapel bleibt auswärts ungeschlagen. Bei der US Salernitana, dem Schlusslicht der Serie A, trafen Giacomo Raspadori und der eingewechselte Eljif Elmas für Napoli.

Bevor die SSC Neapel am kommenden Mittwoch in der Champions League Union Berlin empfängt, musste sie in der Serie A auswärts beim Tabellenschlusslicht, der US Salernitana, ran. Ohne den weiterhin verletzt fehlenden Top-Torjäger Osimhen, dafür mit drei neuen Spielern in der Startelf schickte Trainer Rudi Garcia seine Mannschaft in die Partie: Im Vergleich zum 2:2 gegen die AC Mailand begannen Östigard, Olivera und Zambo Anguissa anstelle von Mario Rui, Elmas (Bank) und Natan (gesperrt).

Raspadori besorgt Napolis frühe Führung

Die Partie kam gut in Fahrt, was an beiden Mannschaften lag: Sowohl der Favorit aus Neapel als auch Salernitana kamen zu guten Gelegenheiten. Raspadori auf der einen (6.) und Pirola auf der anderen Seite (8.) scheiterten aber jeweils an den gegnerischen Torhütern. Ochoa auf Seiten der Hausherren musste kurz darauf dann aber doch das erste Mal hinter sich greifen: Raspadori überwand den mexikanischen Keeper aus rechter Position mit seinem Schuss ins lange Eck (13.).

Ochoa blieb weiterhin gut beschäftigt, konnte sich aber zumeist auszeichnen, etwa bei Politanos Schuss aus der Ferne (15.) oder Raspadoris Versuch, der noch abgefälscht worden war und den der Torwart stark am Tor vorbeilenkte (41.). Die eigenen Versuche Salernitanas, Torgefahr zu entwickeln, waren überschaubar. Lediglich Legowski prüfte Meret mit seinem Nachschuss (37.).

Auch bei Neapel schlichen sich einige Fehler ein, häufig fehlte im Offensivspiel die nötige Präzision. Mit der knappen Führung ging es demnach in die Pause, nach der die Gäste ihre Bemühungen sofort intensivierten. Raspadori forderte ein weiteres Mal Ochoa, erneut blieb der Torwart Sieger beim strammen Schuss des Neapolitaners (46.). Kurz darauf wäre er geschlagen gewesen, doch der Pfosten rettete für Salerno bei Politanos schönem Schlenzer (49.).

Elmas entscheidet

Bis in die Schlussphase blieb Neapel nun das spielbestimmende Team. Einzig ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen, sodass der Ausgleich für Salernitana stets im Bereich des Möglichen blieb. Für die Vorentscheidung sorgte dann aber in der 82. Minute ein Joker der Gäste: Elmas spielte seinen Gegenspieler aus, zog von rechts nach innen und schloss sofort ab. Diesmal konnte Ochoa nicht mehr eingreifen, der Ball schlug im rechten Eck ein (82.).

Salernitanas Bemühungen in den Schlussminuten waren erkennbar, aber ohne Wirkung. Neapel wiederum spielte einen Konter zu unsauber aus (90.+1) und so blieb es beim 2:0. Die Gäste bleiben damit auswärts ungeschlagen.

Gegen Union Berlin muss Napoli am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause bestehen. Salernitana gastiert am Freitag (18.30 Uhr) bei Sassuolo Calcio.