Längere Pause droht: Osimhen fehlt Napoli wohl nicht nur gegen Union

Schlechte Nachrichten für die SSC Neapel: Der amtierende italienische Meister muss womöglich bis zu vier Wochen ohne seinen Torjäger Victor Osimhen (24) auskommen. Selbst für das Champions-League-Rückspiel gegen Union Berlin soll der Nigerianer auf der Kippe stehen.

Die SSC Neapel hat - gerade in der vergangenen Saison - schon deutlich leichtere Phasen durchlebt. Aktuell läuft der aktuelle Titelträger der Musik in Italien gewaltig hinterher. Sieben Punkte Rückstand sind es bereits auf Tabellenführer Milan. In der Champions League sind die Süditaliener nach der 2:3-Heimniederlage gegen Real Madrid punktgleich mit Braga Zweiter.

Und ausgerechnet jetzt droht auch noch dem wichtigsten Offensivspieler eine längere Zwangspause. Wie Napoli am Montag auf seiner Website mitteilte, haben diverse Tests bei Victor Osimhen ergeben, dass sich der Top-Torjäger während seiner Länderspielreise mit der Nationalmannschaft Nigerias eine "mittelschwere Verletzung des rechten Oberschenkelmuskels" zugezogen habe. Osmihen habe in Neapel umgehend mit der Reha begonnen.

Die Verletzung stammt aus dem Freundschaftsspiel am Freitag gegen Saudi-Arabien (2:2) im portugiesischen Portimao, bei dem Osimhen neben Leverkusens zuverlässigstem Angreifer Victor Boniface (sieben Tore aus sieben Spielen) in der Startelf stand und nach 59 Minuten ausgewechselt wurde. Einem Bericht des "Corriere dello Sport" zufolge könnte Osimhen sogar bis zu einen Monat ausfallen.

Ausfall für beide Union-Spiele?

Der Serie-A-Torschützenkönig der vergangenen Saison (26 Treffer), der in dieser Spielzeit bei sechs Treffern aus acht Ligaspielen steht, wäre demnach erst zur nächsten Länderspielpause Mitte November wieder fit.

Betroffen wären im Fall eines einmonatigen Ausfalls die beiden Champions-League-Partien gegen Union Berlin (24. Oktober und 8. November) sowie die Ligaspiele in Verona, gegen Spitzenreiter Milan, in Salerno und gegen Empoli.