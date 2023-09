Viererpack als Joker: Lautaro Martinez überragt bei Inter-Sieg

Inter Mailand bleibt Tabellenführer der Serie A. Beim 4:0 in Salerno erzielte Kapitän Lautaro Martinez alle vier Tore - und das als Einwechselspieler. Dadurch gelang ihm Historisches.

Erzielte alle vier Tore in Salerno: Inters Lautaro Martinez. IMAGO/Andrea Rosito

Dass Inter den Ausrutscher vom 1:2 gegen Sassuolo aus der Vorwoche wieder gutmachen wollte, wurde am Samstagabend in Salerno schnell klar. Das Team von Simone Inzaghi schnürte die Hausherren in der Anfangsphase regelrecht ein und hatte durch Thuram (6.), Alexis Sanchez (7.) und Dumfries (10.) gleich drei hervorragende Chancen auf ein frühes Führungstor, das ungenaue Abschlüsse und ein hervorragend aufgelegter Ochoa im gegnerischen Tor aber verhinderten.

Nach den stürmischen Anfangsminuten nahm der Inter-Dauerdruck in der Folge allerdings sukzessive ab. Spätestens Mitte der ersten Hälfte war Salernitana in der Partie angekommen und verzeichnete selbst einige Offensivaktionen. Inter verzettelte sich hingegen im letzten Drittel immer häufiger, Calhanoglu hatte sogar etwas Glück, bei einer überharten Grätsche gegen Legowski "nur" Gelb zu sehen (25.).

Die große Lautaro-Show

Als Inter auch nach der Pause nicht wirklich ins Spiel kam, brachte Inzaghi seinen Kapitän Lautaro Martinez ins Spiel - und das sollte sich so richtig auszahlen. Gerade einmal sieben Minuten war der Argentinier im Spiel, als er einen langen Ball erst selbst festmachte und in der Folge die flache Hereingabe von Thuram fein mit einem Kontakt über Ochoa in die Maschen hob (62.). Salernitana fand zwar eigentlich die richtige Antwort, doch der vermeintliche Ausgleich von Legowski wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung des Torschützen wieder einkassiert (66.).

Stattdessen wurde die Partie endgültig zur Lautaro-Show: Nach einem frühen Ballgewinn von Dumfries verwertete der argentinische Inter-Kapitän eine Barella-Hereingabe dieses Mal mit weniger Gefühl, dafür aber ganz viel Wucht (77.). Der Widerstand des noch ohne Saisonsieg dastehenden Außenseiters war damit gebrochen - und Inters Dreier wurde standesgemäß. Nach Foul an Thuram verwandelte Lautaro Martinez noch einen Elfmeter (85.) und legte nach Hereingabe von Carlos Augusto auch noch sein viertes Tor zum 4:0-Endstand nach (89.).

Damit ist der argentinische Weltmeister der erste Serie-A-Spieler seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1994/95, der vier Tore als Einwechselspieler erzielt. Insgesamt steht er nach sieben Spielen bei bereits neun Toren. In der Tabelle liegt Inter weiterhin punktgleich mit Stadtrivale Milan (2:0 gegen Lazio), hat aber dank der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze inne.