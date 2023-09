Wegbereiter Leao: Milan siegt auch gegen Lazio

Milan gewinnt am Ende verdient gegen Lazio mit 2:0. Leao war zweimal Wegbereiter. Milan ist mit dem dritten Sieg in Folge nach dem 1:5 im Derby gegen Inter vor dem Gang in der Königsklasse am Mittwoch in Dortmund längst wieder zurück in der Spur.

War beim Sieg gegen Vizemeister Lazio einer der Hauptdarsteller: Milans Dribbelkünstler Rafael Leao. IMAGO/HochZwei/Syndication