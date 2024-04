Saisonaus für Karlsruhes Jensen

Der personelle Aderlass beim Karlsruher SC findet eine weitere Fortsetzung: Für Leon Jensen, bei den Badenern zur Stammkraft avanciert, ist die Saison vorzeitig beendet.

Erst wieder in der neuen Saison am Ball: Karlsruhes Mittelfeldakteur Leon Jensen. picture alliance / GES/Helge Prang

Jensen, der beim KSC in dieser Saison in 26 Ligaspielen zum Einsatz kam und davon 22 in der Startelf absolvierte (kicker-Note 3,66/zwei Tore, vier Assists), unterzieht sich einer Operation am Trommelfell. Der 26-Jährige war bei der jüngsten Erfolgsserie der Karlsruher (drei Siege, zwei Remis), die den Verein auf Platz fünf des Tableaus gespült hat, stets von Trainer Christian Eichner in die Anfangsformation nominiert worden.

Logischer Wechsel: Rapp für Jensen

Jensens Ausfall zwingt den Coach nun zum Umdenken, was der 41-Jährige wohl so klein wie möglich halten wird: Um taktisch wie personell nicht allzu viel zu verändern, wird wohl Nicolai Rapp beim Gastspiel beim 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Jensens Position im zentralen Mittelfeld übernehmen.

Setzt der KSC, der in der Rückrundentabelle auf dem dritten Rang liegt, auch bei den Franken seinen Lauf fort, winkt ihm im besten Fall der Sprung auf Platz vier.