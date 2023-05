Saisonaus für Baumgartlinger - und Abschied vom FCA?

Julian Baumgartlinger hat sich beim Augsburger Auswärtsspiel in Frankfurt am Knie verletzt und wurde bereits operiert. Doch die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt.

Nach 71 Minuten war das Gastspiel des FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt (1:1) am vergangenen Samstag für Julian Baumgartlinger beendet. Der erst zur Pause eingewechselte 35 Jahre alte Routinier blieb ohne gegnerische Einwirkung unglücklich im Rasen hängen und verdrehte sich dabei das linke Knie. An diesem war er bereits im Januar 2021 und September 2021 wegen einer Kreuzbandverletzung operiert worden.

Doch inzwischen steht fest, dass es Baumgartlinger diesmal nicht ganz so schlimm wie zunächst befürchtet erwischt und er sich "nur" eine Verletzung am Außenmeniskus im Knie zugezogen hat. Der 84-malige österreichische Nationalspieler wurde am Mittwoch bereits operiert - die Saison ist für ihn gelaufen.

Vertrag läuft aus

Wie sich die Verletzung auf seine Zukunft in Augsburg auswirkt, bleibt abzuwarten. Baumgartlingers Vertrag beim FCA läuft Ende Juni aus. Gespräche über ein mögliches neuen Arbeitspapier wurden aufs Saisonende vertagt. Sowohl Spieler als auch Verein waren sich schon vor der Verletzung unsicher, ob die Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll. Ein neuer Vertrag erscheint nun unwahrscheinlich. Auch ein Karriereende ist durchaus denkbar.

In dieser Spielzeit kam Baumgartlinger, der im vergangenen Sommer nach zuvor sechs Jahren bei Bayer Leverkusen nach Augsburg gewechselt war, insgesamt 17-mal zum Einsatz, stand dabei aber nur dreimal in der Startelf (kicker-Notendurchschnitt 3,67).