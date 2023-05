Saisonaus für Arsenals Martinelli und Zinchenko

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende muss der FC Arsenal weitere Rückschläge im Titelrennen hinnehmen. Mit Oleksandr Zinchenko und Gabriel Martinelli fallen zwei wichtige Stützen für den Rest der Saison aus.

Der FC Arsenal muss für den Rest der Saison auf zwei wichtige Spieler verzichten: Oleksandr Zinchenko und Gabriel Martinelli fallen für die letzten beiden Premier-League-Spiele aus, wie Trainer Mikel Arteta am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Nottingham Forest (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE bei kicker) bekanntgab. Zinchenko hatte bereits bei der 0:3-Heimniederlage gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Sonntag gefehlt, Martinelli nach 20 Minuten ausgewechselt werden müssen.

Während Zinchenko an Wadenproblemen leidet, ist zum Ausfall Martinellis nichts genaueres bekannt. Arteta sprach lediglich von einer "ziemlich ekligen Verletzung", die den Angreifer für mehrere Wochen außer Gefecht setzen werde - die genaue Ausfallzeit könne erst in der kommenden Woche bestimmt werden.

Damit erleidet Arsenal weitere Rückschläge im ohnehin fast schon entschiedenen Rennen um die Meisterschaft. Zunächst hatten die Gunners in nur sieben Spielen zwölf Punkte auf Manchester City verloren und stehen nun nicht mehr mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, sondern haben vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter City, das zudem ein Spiel weniger hat. Nun kommen die Ausfälle zweier wichtiger Stützen hinzu.

Zinchenko als Stütze im Spielaufbau, Martinelli als Torjäger

Zinchenko, der vor der Saison von Manchester City nach London gewechselt war, war in der laufenden Saison einer der Schlüsselspieler im System Artetas. Nominell als Linksverteidiger aufgestellt, zog der Ukrainer bei eigenem Ballbesitz ins Mittelfeld, um von dort seine Passstärke im Spielaufbau einzubringen. Gabriel Martinelli kurbelte dagegen zusammen mit Gabriel Jesus und Bukayo Saka das Offensivspiel der Gunners an und sammelte in 36 Liga-Spielen 15 Tore und fünf Assists. Damit ist er aktuell der beste Torschütze des Teams.

Die letzte Hoffnung auf den ersten Premier-League-Titel seit 2004 kann für Arsenal bereits am Wochenende beendet sein. Gewinnt Manchester City am Sonntagabend sein Heimspiel gegen Chelsea (17 Uhr, LIVE bei kicker), stehen die Skyblues sicher als Meister fest. Gleiches gilt bereits, wenn Arsenal sein Spiel in Nottingham verliert. Bei einem Unentschieden Arsenals reicht City am Sonntag ebenfalls ein Unentschieden.