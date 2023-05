0:3-Niederlage gegen Brighton: Arsenals Titelhoffnungen schwinden weiter

Der FC Arsenal muss seine Titelhoffnungen wohl endgültig begraben. Am frühen Sonntagabend setzte es gegen Brighton eine klare 0:3-Heimniederlage.

Durch Manchester Citys klaren 3:0-Erfolg bei Everton im Vorfeld war für die Gunners klar: Gegen Brighton musste ein Sieg her, um irgendwie am Tabellenführer dranzubleiben. Doch die Seagulls, die sich ebenfalls noch Chancen auf die internationalen Plätze ausrechneten, erwiesen sich als harter Brocken.

Brighton hatte zu Beginn viel Ballbesitz, Arsenal presste früh und lauerte auf Balleroberungen. Danach wurde schnell umgeschaltet, wie bereits in der 4. Minute, als Ödegaard in der Folge in guter Position den Abschluss verpasste.

Brighton mehr Ballbesitz - Arsenal gefährlicher

Die Zuschauer im Emirates sahen eine intensive Partie, in der sich beide Mannschaften viele Zweikämpfe im Mittelfeld lieferten. Dabei waren die Londoner das gefährlichere Team: Immer wieder kamen die Offensivleute der Gunners zum Abschluss, doch die letzte Präzision fehlte: Ödegaard (16., 45.+4) und Saka (45.+1) verfehlten den Kasten knapp. Die beste Chance hatte Trossard, dessen wuchtiger Schuss an die Latte klatschte (30.).

Auch die Seagulls tauchten einige Male im letzten Drittel auf, doch Enciso (12., 35.) und Ferguson (44.) brachten die Kugel nicht im Tor unter, weshalb es torlos in die Kabinen ging.

Enciso trifft zur Führung

Dies blieb im zweiten Durchgang nicht lange so: Arsenal bekam die Kugel nicht geklärt, sodass Estupinan auf Enciso flankte, der aus kurzer Distanz nur noch einköpfen musste (51.). Nach dem Rückstand waren die Gunners zwar bemüht, doch es fehlte die Leichtigkeit, die die Arteta-Elf in großen Teilen der Saison so ausgezeichnet hatte. Gegen konzentriert verteidigende Seagulls mangelte es an Durchschlagskraft.

Nur selten kamen die Londoner mal ins letzte Drittel, wodurch nennenswerte Torchancen weitestgehend ausblieben. Nelson hatte die beste Möglichkeit, als sein Abschluss haarscharf am rechten Pfosten vorbeischnellte (63.).

Arsenal zu harmlos - Seagulls erhöhen eiskalt

Defensiv zeigte Brighton einen enorm abgezockten Auftritt - und die Offensive bestrafte die Fehler der Gunners eiskalt: Nach einem schlimmen Fehlpass von Trossard überlupfte Undav Ramsdale und erhöhte damit in der Schlussphase auf 2:0 (86.). Die Gunners waren geschlagen: Estupinan besorgte per Nachschuss den 3:0-Endstand.

Durch die klare Niederlage sind wohl auch die letzten Londoner Titelhoffnungen Geschichte. Mit einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City nun vier Punkte. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen den FC Chelsea (17 Uhr) könnten die Skyblues die dritte Meisterschaft in Serie bereits perfekt machen.