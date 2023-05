Drei Elfer und ein krummes Ding: Leeds trotzt Newcastle ein Remis ab

Ein intensives Premier-League-Duell zwischen Leeds und Newcastle fand keinen Sieger. Trotz eines verschossenen Elfmeters waren die Whites mit dem 2:2 am Ende gut bedient, auch wenn es ihnen im Abstiegskampf nur bedingt weiterhilft.

Sah für sein Foulspiel an Bruno Guimaraes dunkelgelb und flog später doch mit glatt Rot vom Platz: Leeds-Verteidiger Junior Firpo. IMAGO/PA Images

Vor dem Spiel bekräftige der als Feuerwehrmann bei Leeds installierte Trainer Routinier Sam Allardyce, dass er gegen Newcastle nicht auf Biegen und Brechen auf Sieg spielen lassen wolle. Stattdessen sei ein Punktgewinn gegen den Tabellendritten ja auch schon ein Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Leeds verpasst komfortable Führung

Und doch durfte der 68-Jährige voller Hoffnung gewesen sein, sein eigenes Minimalziel zu übertreffen, als Bamford in der 28. Minute bereits die 2:0-Führung auf dem Fuß hatte. Doch der Mittelstürmer scheiterte vom Elfmeterpunkt an Pope und konnte so die Vorlage nicht veredeln, die Junior Firpo ihm gegeben hatte, als er von Joelinton im Strafraum gefoult worden war.

So blieb es für wenige Minuten beim dünnen 1:0, das dem frühen Abstauber-Treffer von Ayling (7.) zu verdanken war. Aber die nächste sportliche Hiobsbotschaft aus Sicht der Whites war nicht weit entfernt. Wöber fällte auf der Gegenseite im eigenen Sechzehner ohne wirkliche Not Isak und verursachte damit den zweiten Elfmeter des Spiels binnen drei Minuten. Wilson stellte sich der Aufgabe und verwandelte vom Punkt zum Ausgleich (31.).

Junior Firpo im Fokus

Nach dem Seitenwechsel geriet dann plötzlich Junior Firpo mehr und mehr in den Mittelpunkt. Zunächst hatte er Glück, nach seiner rüden Grätsche gegen Bruno Guimaraes lediglich die Gelbe Karte bekommen zu haben (59.), dann verursachte er mit seinem ausgestreckten Arm ein Handspiel, das den dritten Elfmeter in diesem Spiel nach sich zog. Wilson blieb erneut eiskalt und traf zum 2:1 in die Tormitte (69.).

Danach war der Favorit und Champions-League-Anwärter drauf und dran, die Entscheidung zu erzielen, doch Leeds verteidigte mit allem, was es hatte - und wurde schließlich sogar vorne noch belohnt. Die Magpies konnten eine Ecke nicht final klären, woraufhin Kristensen die Kugel aufs Tor jagte. Vom Kopf des abfälschenden Trippiers schlug der Ball unhaltbar für Pope links unten im Netz ein (79.).

Dann hieß es für die Fans der Gastgeber aber noch einmal Bangen. Wenige Zentimeter vor der Strafraumgrenze holte Junior Firpo Gegenspieler Gordon von den Beinen und sah dafür diesmal die Rote Karte (90.+1). Gespannt wartete das Stadion auf die Entscheidung des Schiedsrichters, den gegebenen Freistoß unter Umständen noch in einen Elfmeter zu verwandeln. Doch der vierte Strafstoß an diesem Nachmittag sollte ausbleiben. Trippier blieb mit dem direkten Freistoß in der Mauer hängen. Es blieb beim 2:2.

Für Newcastle war es das zwölfte Unentschieden in dieser Saison. Es half beiden Teams nicht so wirklich weiter - auch wenn für Leeds immerhin besagtes Minimalziel eingehalten werden konnte. Die Whites treffen am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) auswärts auf West Ham United. Newcastle empfängt bereits am Donnerstag (20.30 Uhr) Brighton, es handelt sich um ein Nachholspiel des 25. Spieltags.