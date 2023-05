Arsenals Traum endgültig geplatzt: Awoniyi macht ManCity zum Meister

Auch in der Saison 2022/23 heißt der englische Meister Manchester City. Die Skyblues durften auf dem Sofa feiern, weil Arsenal sein Auswärtsspiel bei Aufsteiger Nottingham Forest völlig überraschend mit 0:1 verlor. Awoniyi machte den Unterschied.

Seit Samstagabend ist Arsenals großer Traum endgültig geplatzt. Durch die 0:1-Niederlage bei Nottingham Forest steht der neue englische Meister, der gleichzeitig der alte ist, fest. Manchester City hat durch unglaublich konstante Leistungen die zwischenzeitlich schon als Meister gefeierten Gunners abgefangen - und am vorletzten Spieltag "erlöst". Das Warten in der Hauptstadt auf die erste Meisterschaft seit 2004 - der Saison der "Invincibles" - geht weiter. An der Spitze wird die Premier League immer einseitiger: Fünf der jüngsten sechs Titel gingen an ManCity.

Mit dem frisch getankten Selbstvertrauen und drei ehemaligen Bundesliga-Profis in der Startelf begann der Außenseiter im prall gefüllten City Ground. Sieben Punkte aus vier Spielen hatten Forest am Samstagabend die Chance ermöglicht, mit einem Heimsieg eine weitere Premier-League-Spielzeit aus eigener Kraft zu buchen.

Die erste größere Chance der Partie gehörte dem Favoriten, doch PSG-Leihgabe Navas vereitelte den Hochkaräter von Gabriel Jesus (11.). Kurz darauf gingen die Gastgeber in Führung: Nach einem katastrophalen Fehlpass von Ödegaard rollte der Konter, bei dem Gibbs-White Nottinghams Torjäger bediente. Awoniyi, der in den vergangenen beiden Spielen jeweils doppelt getroffen hatte, hob den Ball gefühlvoll über Ramsdale hinweg (19.).

Einzig Trossard nähert sich an

Zu diesem Zeitpunkt dürfte Pep Guardiola auf dem Sofa den ersten kleinen Satz gemacht haben. Bis zur Pause kam von den Gästen, die nun auf tief gestaffelte Aufsteiger trafen, nicht mehr viel - einzig Trossard näherte sich nach einer Ecke mal an (27.).

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte der aufgerückte Felipe gar die dicke Chance aufs 2:0, fand seinen Meister aber in Ramsdale (48.). Bei Arsenal stimmte auch die Körpersprache nicht, ein zu zentraler Abschluss von Saka war noch eines der wenigen Highlights (61.).

Stattdessen leisteten sich die Gäste den nächsten defensiven Aussetzer: Thomas schoss White ab, sodass Gibbs-White plötzlich alleine vor Ramsdale stand, aber nur das Außennetz traf (67.). Die Zeit lief Arsenal davon, auch personelle Wechsel konnten keine Trendwende einleiten. Forest-Coach Steve Cooper gönnte vielmehr Siegtorschütze Awoniyi bereits elf Minuten vor Schluss den verdienten Applaus.

Es blieb auch während der siebenminütigen Nachspielzeit tatsächlich beim keineswegs unverdienten 1:0 für Nottingham, durch das Forest den Klassenerhalt sicher hat. Awoniyi war damit Manchester Citys Meistermacher - für die Citizens ist es die neunte nationale Meisterschaft. Arsenal bleibt "nur" Rang zwei und die sichere Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase 2023/24.