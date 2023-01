Saisonaus droht: Verdacht auf Kreuzbandverletzung bei Polter

Schalke 04 befürchtet, dass sich Sebastian Polter eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat, erste Untersuchungen lassen darauf schließen. Dem Stürmer droht das Saisonaus.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Sebastian Polter musste am Samstag noch während des Testspiels gegen den FC Zürich ins Krankenhaus gebracht werden. Die Königsblauen wollten schnell Klarheit darüber schaffen, wie schwer sich der Stürmer bei einem Zweikampf nach elf Minuten am Knie verletzt hatte. Noch bei ihrer Erstversorgung auf dem Feld dürften die Teamärzte vermutet haben, dass es sich um das Kreuzband handeln könnte.

Zum Trainingsstart am Sonntagvormittag gaben die Schalker nun bekannt, dass beim Angreifer "der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie besteht. Das hat die von Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger begleitete MRT-Untersuchung am Samstag in Belek ergeben." Polter wird im Laufe des Tages aus der Türkei abreisen. Ob es sich sogar um einen Riss des Kreuzbandes handelt, soll nun in Deutschland festgestellt werden. Dem 31-Jährigen droht das Saisonaus.

Der im Sommer für 1,5 Millionen Euro Ablöse vom VfL Bochum zu Schalke gewechselte Stürmer (ein Saisontor) hatte sich am Samstag beim 2:2 im Test gegen den Schweizer Meister FC Zürich bei einem Zweikampf mit Becir Omeragic verletzt. Nach der Behandlungspause auf dem Feld versuchte er zunächst auf die Zähne zu beißen, stellte aber schon nach kurzer Zeit fest, dass es für ihn in diesem Spiel nicht weitergehen kann.

Es ist bereits der zweite Kreuzbandriss, den Schalke 04 in diesem Wintertrainingslager befürchten muss. Am Donnerstag war Justin Heekeren bei einem Klärungsversuch unglücklich mit dem rechten Bein aufgekommen. Der Ersatztorwart hatte als Feldspieler ausgeholfen. Am Freitag war Heekeren zurück nach Deutschland gereist, bei ihm ist nicht vor Anfang nächster Woche mit einer exakten Diagnose zu rechnen.