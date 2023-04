Saison-Aus für Uniteds Martinez

Manchester United muss nach der schweren Verletzung von Lisandro Martinez im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla für die restliche Saison auf den Defensivmann verzichten. Zudem fällt ein weiterer Innenverteidiger für einige Wochen aus.

Hiobsbotschaft für Manchester United am Tag nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Sevilla: Verteidiger Lisandro Martinez steht dem Team von Trainer Erik ten Hag im Saisonfinale nicht mehr zur Verfügung. Wie United am Freitagabend bekannt gab, fällt der Defensivmann aufgrund des Bruchs eines Mittelfußknochens für die restliche Spielzeit aus. Der Argentinier, der im Sommer von Ajax Amsterdam zu den Engländern gewechselt war, zog sich die Verletzung am Donnerstagabend in der 86. Minute ohne Fremdeinwirkung zu.

Die Sevilla-Verteidiger Marcos Acuna und Gonzalo Montiel trugen ihren verletzten Nationalmannschaftkollegen anschließend vom Feld, neben dem der 25-Jährige anschließend unter Tränen auf seinen Abtransport per Trage wartete. Wie sein Klub weiter erklärte, soll der argentinische Weltmeister für die kommende Saison wieder rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Auch Varane fällt einige Wochen aus

Martinez' Innenverteidigerkollege Raphael Varane, der gegen Sevilla aufgrund einer Knöchelverletzung bereits zur Halbzeit in der Kabine geblieben war, fehlt Manchester ebenfalls "voraussichtlich einige Wochen", das teilte United am Freitagabend weiter mit. Über die Art der Verletzung machte der Premier-League-Vierte im Falle des Franzosen allerdings keine Angaben.

Mit dem Innenverteidiger-Duo Martinez-Varane hatten die Red Devils Ende Februar bereits den ersten Titel in dieser Saison gefeiert: Im League-Cup-Finale gegen Newcastle United (2:0) standen die beiden über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Zudem hatte das Duo großen Anteil an der bisher starken Saison der Nordengländer. In der Liga ist United weiter auf Champions-League-Kurs, im FA Cup und in der Europa League hat das Ten-Hag-Team sogar noch weitere Titelchancen.