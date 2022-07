Für die historische Baustelle: ManUnited holt Lisandro Martinez

Manchester United hat seinem neuen Trainer einen kostspieligen Transferwunsch erfüllt: Lisandro Martinez spielt weiter unter Erik ten Hag - der ein klares Credo verfolgt.

Unter den Top 14 der vergangenen Premier-League-Saison mussten nur Leicester (59) und Newcastle (62) mehr Gegentore hinnehmen als Manchester United (57). So "löchrig" war der Rekordmeister in der Geschichte der Liga zuvor noch nie gewesen.

Die Defensive ist eine von vielen Baustellen, für deren Bearbeitung Trainer Erik ten Hag verpflichtet wurde - und eine, die künftig auch in den Arbeitsbereich von Lisandro Martinez fällt. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger wechselt für angeblich 50 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu United, spielt also weiterhin für den Trainer, der ihn 2019 aus der argentinischen Heimat geholt hat. Am Sonntag wurde eine grundsätzliche Einigung zwischen den beteiligten Parteien über den Wechsel getroffen. Die Tinte ist aber noch nicht trocken, denn der medizinische Check sowie verschiedene Formulare für das notwendige Visa fehlen noch.

Der siebenmalige Nationalspieler und amtierende Copa-America-Sieger, der auch im defensiven Mittelfeld oder auf der linken Abwehrseite zurechtkommt, soll dabei helfen, ten Hags Idee vom Fußball in die Tat umzusetzen. "Ich will in allen Bereichen Proaktivität", sagt der Rangnick-Nachfolger, der auf hochstehende Abwehrketten und Pressing auf dem ganzen Platz steht.

Lisandro Martinez, in der vergangenen Saison von den Fans zum Ajax-Spieler der Saison gekürt, kennt sich damit nach drei gemeinsamen Jahren bestens aus.

Bei United ist er der dritte Sommerneuzugang und der zweite aus der Eredivisie: Zuvor hatten die Red Devils bereits Linksverteidiger Tyrell Malacia (22) von Feyenoord verpflichtet sowie Christian Eriksen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Weitere Verstärkungen sind geplant.