Erster Titel seit 2017: ManUnited holt League Cup gegen Newcastle

Gegen Newcastle United gewann ein effizientes und abgezocktes Manchester United am Sonntag den League Cup. Es war der erste Titel der Red Devils seit 2017.

ManUnited-Coach Erik ten Hag feierte unter der Woche einen 2:1-Sieg in der Europa League gegen niemand geringeres als den FC Barcelona. Zwei Änderungen nahm der Niederländer im Vergleich vor, Dalot und Antony kamen für Wan-Bissaka und Sancho.

Karius debütiert - Casemiro köpft ein

Newcastles Trainer Eddie Howe hatte vor dem Endspiel ein Durststrecke von drei sieglosen Partien hinnehmen müssen. Darunter jüngst die erste Heimniederlage gegen Liverpool. Nach dem 0:2 brachte der Coach der Magpies Wilson und Bruno Guimaraes für Isak und Anderson. Außerdem kam es im Kasten zum Debüt von Karius. Da Pope gegen Liverpool Rot gesehen hatte und Ersatzmann Dubravka im League Cup nicht spielberechtigt war, stand der Ex-Mainzer erstmals für Newcastle zwischen den Pfosten.

Gegen das favorisierte United aus Manchester starteten die Magpies gut in die Partie. Von Beginn an stimmten Intensität und Tempo. Das Spielgeschehen war ausgeglichen, zunächst sogar mit leichten Vorteilen für Newcastle, das nach gut 30 Minuten durch Saint-Maximin die erste gute Chance der Partie hatte (32.). Eine Möglichkeit, in deren direktem Gegenzug ein Freistoß für ManUnited entstand, den Casemiro per Kopf abnahm und zur Führung veredelte (33.).

Rashford legt nach

Bittere Minuten für den Tabellenfünften, der sich nur kurz darauf auch noch den zweiten Gegentreffer fing: Weghorst steckte auf Rashford durch, der mit Botmans Hilfe den unglücklich aussehenden Karius überwand (36.). Erneut reagierte Newcastle aber gut und verpasste durch Burn den Anschluss nur knapp (43.), ehe Weghorst mit einem sehenswerten Abschluss, den Karius stark parierte, den ersten Durchgang beschloss (45.+4).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Eddie Howe ob des Spielstands das Risiko, brachte Isak für Longstaff - doch zunächst ohne Erfolg. Zwar waren die Magpies stets gut in der Partie, teilweise auch dominant, es fehlte aber an klaren Chancen auf den Anschluss, weil die Red Devils kompakt standen und wenig Risiko gingen. Erst nach über einer Stunde kam Joelinton zu zwei guten Versuchen, die binnen weniger Sekunden geblockt wurden (68.).

Magpies rennen erfolglos an - Red Devils verpassen Entscheidung

Entsprechend konnte ManUnited sich ein wenig auf der Führung ausruhen und dann und wann Konter fahren. Ein solcher brachte eine Viertelstunde vor Schluss beinahe die Entscheidung, doch Karius parierte gut gegen Rashford (74.), der kurz darauf fast freistehend vor Karius aufgetaucht wäre (79.). Immer wieder rollten nun Gegenstöße des Favoriten auf die Magpies zu, die ihrerseits einfach nicht entscheidend vor das Tor de Geas kamen.

Ein Gewaltversuch Murphys (88.) und Kopfball Joelintons (90.+2) waren die letzten erfolglosen Versuche, weshalb es schlussendlich beim 2:0 blieb. Auch weil Bruno Fernandes eine letzte Großchance frei vor Karius ausließ (90.+3). Dem Portugiesen sicherlich herzlich egal, sicherten sich die Red Devils doch den ersten Titel seit dem Europa-League-Triumph 2017.

Manchester United ist am Mittwoch direkt wieder im Pokal gefordert und empfängt um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) West Ham United im FA-Cup-Achtelfinale. Newcastle hat indes eine Woche Pause, bevor am Samstag (13.30 Uhr, LIVE bei kicker) eine schwere Aufgabe bei Uniteds Stadtrivale Manchester City wartet.