Sabitzer geht bereits voran

"Es fühlt sich an, als wäre ich schon länger hier", sagt Marcel Sabitzer nach seinen ersten drei Wochen beim BVB - und präsentiert sich entsprechend auf wie abseits des Platzes.

Seit gut drei Wochen ist Marcel Sabitzer nun ein Spieler von Borussia Dortmund - und bereits sehr gut integriert. "Es fühlt sich an, als wäre ich schon länger hier", sagte der 29-Jährige nach seinem Pflichtspieldebüt für den BVB beim TSV Schott Mainz (6:1) in der ersten DFB-Pokalrunde, zu dem Sabitzer einen Treffer und eine Torvorlage beisteuern konnte. "Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Die Jungs sind korrekt und top. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft."

Das sieht man. Nicht nur auf dem Platz, wo Sabitzer bereits in seinen wenigen bisherigen Spielminuten Verantwortung übernommen hat, sondern auch abseits des Rasens und vor den Mikrofonen, wo er um klare Ansagen nicht verlegen ist. Auch nach dem Spiel gegen den Regionalliga-Aufsteiger sprach er die Defizite im Spiel der Borussia deutlich an: "Für die ersten Minuten kann man uns kritisieren. Da haben wir viele Konter bekommen. Das war unnötig", bilanzierte der Österreicher und forderte mit Blick auf die Zukunft: "Es geht dabei um klare Bälle, die du zu einfach verlierst. Dann bist du hinten ungeordnet. Das darf nicht passieren, auch wenn heute nichts passiert ist. Wenn das in der Liga oder später in der Champions League passiert, dann kann es auch brennen. Das müssen wir vermeiden."

"Verdient weitergekommen"

Gegen Mainz hatte BVB-Trainer Edin Terzic seinen Neuzugang neben dem neuen Kapitän Emre Can als Teil einer Doppelsechs aufgestellt. Aus der Tiefe heraus sollte Sabitzer als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive agieren. Vor allem in der zweiten Hälfte kamen dann auch verstärkt Akzente direkt vor dem gegnerischen Tor hinzu. So tauchte er in der 57. Minute im Schott-Strafraum auf und erzielte nach einem abgeblockten Schuss von Marco Reus das 4:1. Zwölf Minuten später leitete er einen Pass von Marius Wolf zentral vor dem Tor direkt an Donyell Malen weiter, den dieser zum 5:1 vollendete.

"Wir sind verdient weitergekommen, aber das ist auch unser Anspruch", sagte Sabitzer anschließend und blickte zuversichtlich auf den Ligastart am kommenden Samstag gegen Köln: "Ich freue mich auf die Saison und darauf, dass wir zusammen angreifen." Der Kader sei dazu gut aufgestellt. "Jeder gibt Gas und versucht, dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen." Für ihn selbst gilt das ganz sicher. Nach kurzer Zeit im BVB-Dress geht Sabitzer schon voran - und erfüllt damit bereits die Erwartungen, die die Klubverantwortlichen in seine Verpflichtung gesetzt hatten.