Saarbrücken gegen Unterhaching neu terminiert

Das Nachholspiel zwischen Saarbrücken und Unterhaching findet Mitte April statt. Des Weiteren darf Ulm schon vor Ende März im heimischen Donaustadion antreten.

Ursprünglich hätte der 1. FC Saarbrücken in der vergangenen Woche eine englische Woche absolviert. Doch durch die desolaten Rasenzustände im Ludwigsparkstadion mussten die Heimspiele gegen Gladbach und Unterhaching abgesagt werden, sodass die Saarländer vor zwei Wochen ihre bis dato letzte Partie absolvierten.

Nachdem der DFB bereits das Pokalspiel gegen Gladbach neu angesetzt hatte, herrscht nun auch Gewissheit über den Termin des Nachholspiels gegen Unterhaching. Am 10. April um 19 Uhr gastiert der Aufsteiger beim FCS.

Rasen im Ludwigsparkstadion wird ausgetauscht

Spielabsagen aufgrund eines unbespielbaren Platzes dürften in Saarbrücken erstmal der Vergangenheit angehören. Denn der Rasen wird bis Montag ausgetauscht und soll bis zum 25. Februar, dem Heimspiel gegen Bielefeld, bespielbar sein.

Des Weiteren freuten sich am Freitag sicherlich die Ulmer. Denn die Spatzen dürfen ihr Heimspiel am 10. März (19 Uhr) gegen den SV Sandhausen im heimischen Donaustadion austragen. Angesetzt war die Partie wie auch alle weiteren Heimspiele zwischen Dezember 2023 und Ende März 2024 wegen der fehlenden Rasenheizung im Donaustadion im Ausweichstadion in Aalen. Doch aufgrund der "zunehmend milden Wetterlage und im Sinne der Fans" entsprach der DFB nach Zustimmung der Sicherheitsbehörden und Gegner Sandhausen dem Ausnahmeantrag.