Saarbrücker Ludwigsparkstadion erhält neuen Rasen

Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken erhält einen neuen Rasen. Für den beheimateten 1. FCS soll das Planungssicherheit bringen.

Zwei Pflichtspiele in Folge musste der 1. FC Saarbrücken zuletzt zwangspausieren: Das Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach wurde erst wenige Minuten vor dem geplanten Abpfiff abgesagt, das darauffolgende Drittliga-Duell gegen Unterhaching fiel ebenfalls aus. Grund in beiden Fällen: Der desolate Zustand des Rasens im heimischen Ludwigsparkstadion.

Die Tage des durch den Regen aufgeweichten und ramponierten Geläufs sind nun gezählt. Wie die Stadt Saarbrücken mitteilte, wird der Rasen ausgetauscht, dem FCS damit hoffentlich bessere Bedingungen für die kommenden Wochen geschaffen. "Der Gutachter und die zu Rate gezogenen Experten sind sich einig. Der Rasen im Ludwigsparkstadion kann nur kurzfristig in einen spielfähigen Zustand versetzt werden, wenn die Rasensode ausgetauscht wird", wird Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) in der Saarbrücker Zeitung zitiert.

Die Maßnahme werde rund 200.000 Euro in Anspruch nehmen und soll bis kommenden Montag abgeschlossen sein. Bis zum 25. Februar hat der Rasen dann Zeit, anzuwachsen und sich zu akklimatisieren. Dann bestreitet der 1. FC Saarbrücken sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Das Pokalspiel gegen Mönchengladbach wird am 12. März nachgeholt.

Die Hoffnung aller Beteiligten: dass die schon früher aufgetretenen Probleme mit dem Platz der Vergangenheit angehören. Die Absage im Pokal gegen Gladbach allerdings sei nicht wie zunächst berichtet wegen der fehlenden Drainage notwendig gewesen, betonte Conradt: "Sie ist auf eine Sperrschicht in fünf Zentimetern Tiefe zurückzuführen. Diese hat den Abfluss des Wassers in die tieferen Schichten verhindert, diese hätten die Regenmenge am Pokalspieltag aufnehmen können."