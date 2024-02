DFB setzt Saarbrücken-Gladbach neu an

Das wegen der Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallene Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach ist vom Deutschen Fußball-Bund neu angesetzt worden.

Fortuna Düsseldorf, der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen stehen bereits im DFB-Pokal-Halbfinale - der vierte Halbfinalist muss noch ermittelt werden, weil das Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach abgesagt wurde. Am Freitagabend verkündete der DFB nun die Neuansetzung: Der Nachholtermin im Ludwigsparkstadion ist der 12. März (20.30 Uhr).

Die Pokal-Begegnung zwischen Drittligist Saarbrücken und Bundesligist Mönchengladbach hatte am Mittwochabend nicht wie geplant stattfinden können. Zu viel Wasser auf dem Spielfeld verhinderte eine Austragung.

Die kurzfristige Absage hatte Erinnerungen an einen witterungsbedingten Spielabbruch Ende Oktober in der Liga gegen Dynamo Dresden wach werden lassen. Deutliche Kritik vor allem am Stadioneigentümer, der Stadt Saarbrücken, wurde am Mittwoch auch aus diesem Grund laut. Bei der 48 Millionen Euro teuren, jahrelangen Stadionerneuerung war ausgerechnet am Rasen und einer entsprechenden Drainage gespart worden. Dieses Projekt will die Stadt nun im Sommer angehen.