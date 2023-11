Brünker und immer wieder Schreiber: Saarbrücken ringt Dresden nieder

Dem 1. FC Saarbrücken ist eine Überraschung gelungen. Beim Nachholspiel am Sonntagnachmittag gewann die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl mit 1:0 gegen Dynamo Dresden und brachte dem Tabellenführer damit die dritte Niederlage bei. Die Hauptrollen nahmen ein Stürmer und Saarbrückens Torwart ein.

Torschütze in Schwarz und Blau: Kai Brünker. picture alliance / Fußball-News Saarland

Im Vergleich zum 2:3 gegen den TSV 1860 München änderte FCS-Coach Rüdiger Ziehl seine Startformation auf zwei Positionen: Für Boeder und Civeja begannen Kerber und Uaferro, während Dresdens Trainer Markus Anfang nur einen Wechsel vornahm. Nach dem 5:1 bei Viktoria Köln erhielt Borkowski den Vorzug vor Lemmer.

Dynamo begann dominant, die erste Torchance bot sich jedoch den Gastgebern: Nach einer Ecke kam Brünker am zweiten Pfosten zum Kopfball, verfehlte allerdings sein Ziel (9.). Dresden war bemüht, kam aber kaum einmal in Abschlusspositionen.

Saarbrücken hingegen nutzte seine zweite klare Möglichkeit zur Führung: Rizzuto hob den Ball von der rechten Seite in die Mitte und fand Brünker, der mit dem Kopf abschloss - 1:0 für die Hausherren (41.).

Uaferro trifft die Latte

Es war ein umkämpftes Duell, bei dem sich Anfang zur Halbzeit veranlasst sah, einen Doppelwechsel vorzunehmen. Dresdens Trainer schickte Meier und Lemmer aufs Feld, um der Offensive Schwung zu verleihen - gefährlich wurde zunächst aber erneut Saarbrücken: Nach einem Freistoß kam Uaferro zum Schuss und traf die Latte (60.).

Nun erhöhte Dynamo die Schlagzahl. Der Tabellenführer arbeitete auf das 1:1 hin, bei FCS-Torwart Schreiber war aber stets Endstation. Der 21-Jährige parierte erst gegen Lemmer (76.), dann entschärfte er einen Kopfball des ebenfalls eingewechselten Schäffler (89.).

Jetzt war Saarbrücken der Überraschung nahe. Und obwohl Brünker in der Nachspielzeit die Chance zur Entscheidung liegen ließ (90.+6), durften die Gastgeber wenig später die Arme hochreißen.

Am Samstag (14 Uhr) ist Saarbrücken beim Halleschen FC gefordert. Dresden spielt am Mittwoch im Landespokal und trifft dann am Sonntag (16.30 Uhr) im Spitzenspiel auf Jahn Regensburg.