Die Vorzeichen der Partie sind unterschiedlich: Dynamo Dresden thront mit 34 Zählern und vier Siegen in Folge an der Spitze der 3. Liga. Zuletzt gewannen die Sachsen bei Viktoria Köln mit 5:1. Anders läuft es dagegen in Saarbrücken. Der FCS wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg in Liga drei. Am vergangenen Samstag musste man sich 1860 München mit 2:3 geschlagen geben.