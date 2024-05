RWO bindet Talent Böhm

Timo Böhm erhält seinen ersten Profivertrag bei Rot-Weiß Oberhausen. Mit der Bindung des 19-jährigen Offensivspielers gehe man den Weg der Nachwuchsförderung konsequent weiter, so der Regionalligist in einer Meldung. "Timo hat in den vergangenen Wochen einen erfreulichen Sprung nach vorne gemacht und sich so seinen Platz im Kader der kommenden Saison verdient. Es freut mich umso mehr, weil er seit 2019 für uns Kleeblätter spielt und wir das entgegengebrachte Vertrauen nun zurückgeben dürfen", so Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter bei RWO.