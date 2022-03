Rückschlag und Operation: Saison-Aus für Dynamos Herrmann

Dynamo Dresden muss für den Rest der Saison auf Luca Herrmann verzichten.

Wie die Sachsen am Montag mitteilten, muss sich Herrmann wegen seiner anhaltenden Kniebeschwerden nun doch einer Operation unterziehen. "Der Ausfall von Luca Herrmann tut natürlich weh. Nach seinem sehr guten ersten Halbjahr bei der SGD ist es nun das Wichtigste, dass er - auch unter Belastung - bald wieder schmerzfrei sein wird", kommentiert Geschäftsführer Ralf Becker die schlechten Nachrichten. "Luca erhält von uns die notwendige Zeit und Geduld, um seine Verletzung vollständig auszukurieren."

Die Operation in München ist für Mittwoch angesetzt. Das folgende Reha- und Aufbautraining bedeutet für den 23-Jährigen zugleich, dass die Saison 2021/22 für ihn gelaufen ist.

"Mir haben die ersten Monate bei der SGD und mit dieser Mannschaft unglaublich viel Freude gemacht. Umso bitterer ist es für mich, dem Team in dieser Saison nicht mehr helfen zu können", wird Herrmann, der in der Hinrunde auf zehn Ligaeinsätze kam, zitiert. "Mein Ziel ist es nun, die anhaltenden Knieschmerzen vollständig in den Griff zu bekommen, um auch unter Belastung keine Probleme mehr zu verspüren. Daher habe ich mich für eine Operation entschieden."