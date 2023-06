Rückschlag im DFB-Training: Klostermann fällt länger aus

Lukas Klostermann wird weite Teile der Saisonvorbereitung mit RB Leipzig verpassen. Der Verteidiger hat sich im Training der deutschen Nationalmannschaft verletzt.

Bereits vor der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen am vergangenen Freitag war Klostermann vom DFB-Tross abgereist, nachdem er das Abschlusstraining am Donnerstag hatte abbrechen müssen. Nun steht die Diagnose fest: Wie RB Leipzig am Mittwoch mitteilte, hat sich Klostermann im DFB-Training einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird sechs bis acht Wochen ausfallen.

Damit wird Klostermann wohl weite Teile der Vorbereitung auf die neue Saison und möglicherweise auch die ersten Pflichtspiele verpassen - für den in der Vergangenheit bereits häufiger durch Verletzungen zurückgeworfenen Defensivspieler der nächste Rückschlag. In der abgelaufenen Saison kam er auch wegen eines Syndesmoserisses nur auf 15 Bundesligaspiele (kicker-Durchschnittsnote 3,15). Laut Vereinsangaben wird Klostermann nun ein individuelles Rehatraining absolvieren und dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Auch zu Angreifer Timo Werner übermittelte der amtierende Pokalsieger ein Update. Werner war ebenso wie Klostermann noch vor dem Polen-Spiel abgereist, nachdem es bereits gegen die Ukraine nicht zu einem Einsatz gereicht hatte. Werner war im Abschlusstraining vor dem DFB-Pokalfinale mit Leipzig gegen Eintracht Frankfurt umgeknickt, ging sichtbar angeschlagen ins Endspiel und musste dort nach 60 Minuten ausgewechselt werden. Auch zur Nationalmannschaft sei er nach eigener Aussage bereits unter Schmerzen angereist. Seit Wochenbeginn, teilt Leipzig nun mit, absolviere Werner wegen "anhaltender Schmerzen im linken Fuß" Rehamaßnahmen.

Ebenfalls verletzt hat sich Josko Gvardiol bei seinem Aufenthalt bei der kroatischen Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger verließ das Team des WM-Halbfinalisten vorzeitig wegen Leistenproblemen und hat sich nun einem "minimalen Eingriff" unterzogen, wie RB mitteilt. Seine Reha soll Gvardiol in Kroatien absolvieren, zum regulären Trainingsstart am 17. Juli erwartet Leipzig den europaweit umworbenen Abwehrspieler aber zurück am Cottaweg.