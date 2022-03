Rückschlag im Abstiegskampf: Dresden ohne Ehlers und Königsdörffer

Dynamo Dresden muss am Sonntag in Nürnberg auf Kevin Ehlers und Ransford-Yeboah Königsdörffer verzichten, die sich beide einen Muskelfaserriss zugezogen haben.

Dresden wartet seit neun Spielen auf einen Sieg, steht auf dem Abstiegsrelegationsplatz und hat den schweren Gang nach Nürnberg zum aufstiegsambitionierten Club vor der Brust. Nun muss Trainer Guerino Capretti auch noch auf zwei weitere Akteure verzichten.

Wie die Sachsen am heutigen Donnerstag mitteilten, fallen Kevin Ehlers und Ransford-Yeboah Königsdörffer jeweils mit Muskelfaserriss aus. Sie werden mehrere Wochen fehlen, ein herber Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg nach dem jüngsten 1:1 gegen den FC St. Pauli.

"Wir haben in dieser Saison schon viele Herausforderungen bestanden"

"Die beiden Verletzungen sind sehr bitter, aber wir müssen dies akzeptieren. Wir haben in dieser Saison schon viele Herausforderungen angenommen und bestanden", wird Ralf Becker, Geschäftsführer Sport der SGD, auf der Vereinswebsite zitiert.

Ehlers hatte sich die Verletzung in einer Trainingseinheit am Dienstagnachmittag zugezogen, die er daraufhin abbrechen musste. In der laufenden Zweitliga-Saison kam der Abwehrspieler bisher neunmal für die SGD zum Einsatz.

Stürmer Königsdörffer, der in der aktuellen Saison auf 25 Einsätze (vier Tore, drei Assists) kommt, hatte sich am Samstag gegen den FC St. Pauli verletzt und seitdem bereits nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen.