Rückschlag für Goretzka

Leon Goretzka plagen wieder Schmerzen im Knie. Sein Reha-Plan muss geändert und das Aufbau-Programm gedrosselt werden.

An diesem Sonntag ist der Betrieb an der Säbener Straße komplett eingestellt. Aufgrund der Bundesliga-Spielpause an diesem letzten Januar-Wochenende haben alle Profis des FC Bayern trainingsfrei. Ein Teil des Kaders durfte sich sogar schon am Samstag ausklinken und muss erst wieder am Dienstag zum Dienst erscheinen. Einige Spieler mit Nachholbedarf wie die jüngst mit Corona infizierten Lucas Hernandez oder Leroy Sané absolvierten für einen gezielten Aufbau Sondereinheiten.

Es gibt aktuell kein Zeitfenster mehr für Goretzka

Leon Goretzka (26) ist ein Sonderfall. Der Mittelfeldantreiber des Rekordmeisters verspürt nun wieder Schmerzen im Knie, die Patellasehne bereitet nach Laufeinheiten nun wieder Probleme, die Ursache ist nicht definitiv klar. Die Hoffnung, Goretzka könne an diesem Dienstag wieder ins Mannschaftstraining integriert werden, hat sich nicht erfüllt. Es ist ein kleiner Rückfall für den 41-maligen Nationalspieler, der für den FCB letztmals beim 3:2-Sieg in Dortmund am 4. Dezember 2021 mit wirkte, also vor acht Wochen.

Der vor knapp drei Wochen angedachte Zeitplan, eben nach dieser dreiwöchigen Frist über die weitere Behandlung neu zu entscheiden, muss nun abgeändert werden: Es gibt aktuell kein Zeitfenster mehr für Goretzka. Immerhin wird kein operativer Eingriff, der kürzlich auch als Alternative diskutiert wurde, vollzogen, nachdem von Goretzkas Knie nun erneut Aufnahmen erstellt wurden. Der FCB-Profi mit der Trikotnummer 8 muss weiter Aufbautraining absolvieren und sich vorerst mit leichtem Laufen begnügen, fußballspezifisches Training ist nicht möglich. Eine Vorhersage zur Dauer der Reha und zu einer Rückkehr dieses für den FC Bayern wie die Nationalmannschaft sehr wichtigen Bayern-Spielers kann derzeit nicht getroffen werden.