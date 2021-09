Rückkehrer Tapsoba - Comeback gegen die Bayern?

Am Dienstag kehrte Edmond Tapsoba nach einem Syndesmoseriss auf den Rasen zurück - zum ersten Individualtraining nach seiner Operation. Ab Mitte Oktober dürfte der Abwehrspieler wieder zur Verfügung stehen.

Als er den Platz betrat, gab es Applaus. Athletiktrainer Daniel Jouvin klatschte mit einem breiten Lächeln im Gesicht, als sich Edmond Tapsoba erstmals nach seiner Verletzung wieder die Fußballschuhe schnürte.

Tapsoba schürt Hoffnung

Es waren die ersten Gehversuche des Nationalspielers aus Burkina Faso, der sich die Verletzung in der zweiten Juli-Woche zugezogen hatte. Der 22-Jährige absolvierte leichte Lauf- und Koordinationsübungen mit und ohne Ball und schürte so die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.

Seoane: "Die Sensibilität ist rechts und links noch nicht gleich"

Auch wenn Gerardo Seoane noch keinen Termin für das Comeback des Innenverteidiger nennen wollte. "Es war die erste Einheit mit Ball. Es geht jetzt erstmal darum zu sehen, wie fühlt sich das an. Das wird schon noch eine Weile dauern. Ich möchte da jetzt auch kein Datum festlegen", bremste der Trainer die Erwartungen. Doch grundsätzlich sieht es positiv aus. "Der Verlauf ist gut", erklärte Seoane, schränkte allerdings ein, "die Sensibilität ist rechts und links noch nicht gleich."

Noch gibt es zu viele Stufen vor der Rückkehr auf die Bühne Bundesliga zu nehmen, weshalb eine genauere Prognose erst in acht Tagen möglich ist. "In einer Woche können wir sagen, wo er steht. Dann wissen wir, ob es noch zwei, drei oder vier Wochen sind", so der Schweizer.

Klar ist: Läuft alles nach Plan, kehrt der Leistungsträger in der zweiten Oktoberhälfte in den Spielbetrieb zurück. "Termin war ja die Nationalmannschaftspause im Oktober. Ob er dann direkt beim ersten Spiel, beim zweiten oder beim dritten ist? Das Wichtigste ist, dass er gesund wird. Und dann braucht er auch noch Rhythmus", sagt Seoane.

Bayer hofft auf Aranguiz und Schick

Läuft alles optimal, könnte Tapsoba schon am 17. Oktober gegen Rekordmeister Bayern München wieder für die Werkself verteidigen. Bereits am Samstag gegen Mainz 05 hofft Bayer auf den Einsatz zweier Akteure, die am Sonntag beim 3:1-Sieg in Stuttgart ziemlich lädiert den Platz verließen: Charles Aranguiz und Patrik Schick.

Der Mittelfeldstratege, der sich bis zum Schlusspfiff durchbiss, hatte genauso wie Torjäger Schick, der später ausgewechselt worden war, einen harten Schlag abbekommen. Doch Seoane gibt eine erste Entwarnung: "Es ist schon so, dass sie noch Nachwehen haben. Bis jetzt sieht es nicht nach Verletzungen aus, aber heute hätten sie nicht trainieren können."