Rückkehrer Hüsing fehlt Rostock "mehrere Wochen"

Nach vier Jahren hatte sich Oliver Hüsing (30) kürzlich zur einer Rückkehr entschieden. Statt zum Saisonstart in der 2. Bundesliga aufzulaufen, fehlt der Verteidiger Hansa Rostock nun aber.

Am 30. Juli beginnt für Hansa Rostock die neue Saison in der 2. Bundesliga. Die Kogge wird zu Hause den 1. FC Nürnberg empfangen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ein Neuzugang wird den Ostseestädtern jedoch wohl nicht zur Verfügung stehen.

Der linke Oberschenkel ist betroffen

Wie die Rostocker auf ihrer Klubwebsite bekanntgaben, hat sich Oliver Hüsing, der nach vier Jahren samt Stationen beim 1. FC Heidenheim und Absteiger Arminia Bielefeld zu Hansa zurückgekehrt war, beim 2:0 im Testspiel gegen Pogon Stettin "einen Muskelbündelriss zugezogen". Schon nach zehn Minuten hatte Hüsing Feierabend und musste aufgrund "starker Schmerzen im linken Oberschenkel" durch Patrick Nkoa ersetzt werden.

Dass die Verletzung schwerer sein könnte, hatte sich also bereits am Samstag abgezeichnet. Am Montag folgte die bittere Gewissheit. "Die medizinischen Untersuchungen haben die ersten Vermutungen bestätigt, dass es sich um einen Riss im Muskelgewebe handelt", heißt es seitens des Klubs.

Hansa Rostock Termine

Hüsing wird definitiv den Rest der Vorbereitung verpassen. Je nach Verlauf der Genesung werde er "mehrere Wochen pausieren müssen".

Da bei Muskelbündelrissen oft eine Ausfallzeit von sechs Wochen prognostiziert wird, könnte es sein, dass Hüsing sowohl die ersten vier Ligaspiele als auch die erste Runde des DFB-Pokals beim FSV Frankfurt nicht absolvieren können wird.